Le SPECTRE Pits Teammate vs Teammate dans JUSTICE LEAGUE # 45

Festool Obturateur coulissant VS-CT AC/SRM45 PLANEX - 497926

Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Adapté pour : pour CT AC / CT 36 AC PLANEX assure une dépression extrême dans la cuve le filtre est nettoyé encore plus fortement , en emballage carton