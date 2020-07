Meilleurs jeux familiaux PS4 – Afrika

Jeux PS4 pour les familles à jouer ensemble à la maison



par Liam Croft Il y a 4 minutes

Quels sont les meilleurs jeux PS4 pour les familles à jouer ensemble? La vaste bibliothèque de titres de la PlayStation 4 s’adresse à tous les types de genres et de joueurs de jeux vidéo imaginables. Des RPG et des jeux de tir à la première personne aux simulateurs de conduite, il a vraiment beaucoup à offrir. Cependant, de temps en temps, vous voudrez créer des liens avec votre famille au cours d’un bon jeu PS4, même si certains parents proches n’ont pas grandi avec un contrôleur entre leurs mains. Grâce à la propre gamme de titres Sony destinés à la famille et aux versions interactives des jeux de société classiques, la PS4 est la console idéale à choisir pour s’asseoir en famille et se lancer dans un jeu vidéo. Ce sont les meilleurs jeux PS4 pour les familles à jouer ensemble, et n’oubliez pas de consulter notre liste des meilleurs jeux pour enfants PS4. De plus, vous pourriez être intéressé par nos guides Meilleurs jeux coopératifs PS4 et Meilleurs jeux multijoueurs locaux PS4.

Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft

Date de sortie: 5 nov 2019 (USA) / 5 novembre 2019 (UK / EU)

C’est le classique – vous saviez que Just Dance apparaîtrait quelque part sur cette liste. De Billie Eilish, Khalid et Blackpink à Lil Nas X et Ed Sheeran, les plus grands hitmakers de la pop se sont à nouveau réunis pour faire de Just Dance 2020 le jeu de danse définitif sur PS4. Mieux encore, toute la famille peut participer via une application pour smartphone qui leur permettra de faire bouger certains mouvements en un rien de temps.

Éditeur: Jeux de caisse en acier / Développeur: Jeux de caisse en acier

Date de sortie: 13 oct. 2016 (USA) / 13 octobre 2016 (UK / EU)

Si vous avez un casque PlayStation VR et que vous avez cherché un moyen de le montrer à la famille, Keep Talking and Nobody Explodes est le mélange parfait de réalité virtuelle et de résolution de problèmes réels. Pendant que vous portez l’appareil VR, votre famille peut être dans le monde réel pour vous aider à désactiver une bombe via un manuel rempli de solutions aux problèmes qui menacent votre vie. Avec des matchs qui ne durent que peu de temps, vous pouvez entrer et sortir d’un puzzle en un rien de temps – ce qui pourrait même donner aux moins expérimentés avec les jeux vidéo une chance de désactiver l’engin.

Éditeur: Sony Computer Entertainment / Développeur: Wish Studios

Date de sortie: 24 oct. 2017 (USA) / 22 nov. 2017 (UK / EU)

Knowledge Is Power est un autre jeu PlayLink que n’importe qui avec un smartphone peut se familiariser en l’espace de quelques minutes seulement. Il s’agit essentiellement d’un jeu-questionnaire où vous choisissez les catégories et rendez les questions plus difficiles à répondre via Power Plays. Beaucoup de questions vont vous occuper pendant de nombreux tours, tandis que les matchs rapides vous permettront de trouver des réponses à un rythme fulgurant. C’est amusant pour toute la famille, en particulier pour ceux qui ont un gros cerveau.

Éditeur: Sony Computer Entertainment / Développeur: Wish Studios

Date de sortie: 14 nov 2018 (USA) / 14 nov 2018 (UK / EU)

Si vous et votre famille avez apprécié Knowledge Is Power, pourquoi ne pas prolonger le plaisir avec le suivi, intitulé Knowledge Is Power: Decades? Cette extension propose une toute nouvelle manche, plus de personnages et un autre thème. C’est plus la connaissance c’est le pouvoir, et c’est assez bien dans nos livres.

Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft

Date de sortie: 2 déc.2014 (USA) / 2 déc.2014 (UK / EU)

Le jeu de société préféré de tout le monde arrive sur PS4 avec une vraie carte 3D vivante qui se débarrasse du désordre lorsque vous le retournez inévitablement avec dégoût. Jusqu’à six joueurs peuvent se réunir autour de la télévision pour un jeu interactif de Monopoly qui présente les règles de la maison et la possibilité de les changer avec un quartier animé, avec des habitants qui célèbrent vos réalisations. Peu importe comment vous jouez à Monopoly, la version PS4 peut répondre à vos besoins et à ceux de votre famille.

Éditeur: Sony Computer Entertainment / Développeur: Wish Studios

Date de sortie: 4 juil. 2017 (USA) / 4 juil. 2017 (UK / EU)

C’est toi est un autre titre accessible et engageant basé sur des quiz que toute la famille peut apprécier. PlayLink définit une fois de plus le décor d’une expérience centrée sur le téléphone mobile – vous permettant même de prendre des selfies et de les modifier dans le jeu. La valeur comique ici est vraiment à travers le toit avec plus de 1000 questions pour répondre jusqu’à cinq joueurs et des tours basés sur des images où vous pouvez faire de votre mieux à l’image d’un ami. C’est vous est probablement l’un des meilleurs titres axés sur les quiz sur PS4 qui fera rire tout le monde dans la salle.

Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft

Date de sortie: 16 août 2016 (USA) / 16 août 2016 (UK / EU)

Le jeu de cartes classique de UNO a été fidèlement recréé sur PS4 pour permettre à vous et trois amis ou membres de la famille de vous engager dans la quête pour atteindre 500 points. Prenant également en charge PlayLink, ce qui signifie que les moins expérimentés dans les jeux vidéo peuvent jouer avec leurs téléphones mobiles, UNO sur PS4 est le meilleur moyen de vider votre main de cartes si vous ne possédez pas la vraie chose.