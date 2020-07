Warrior Nun Saison 1 – Episode 1 : Distribution, date de sortie et tout ce que vous devez savoir !

Warrior Nun est une série télévisée sur le Web. C’est un drame fantastique américain. En mai 2019, la première saison de la série est arrivée. L’avancement de la série est mis à jour par le biais de publications sur les réseaux sociaux et de communiqués de presse.

Ceux qui sont extrêmement actifs sur les réseaux sociaux sont peut-être tombés sur les rumeurs et les spéculations qui ont fait le tour. qui a évolué autour d’Internet au cours des derniers jours. En savoir plus pour en savoir plus sur la date de sortie de Warrior Nun season 1 episode 1, le casting et tout ce que vous devez savoir.

Le créateur de la série est Simon Barry. Le genre de la série est Fantasy, Drama, Supernatural, Occult, Fiction. Les producteurs exécutifs de la série sont Simon Barry et Stephen Hegyes. La série télévisée est la coproduction entre de nombreuses sociétés de l’industrie du divertissement télévisuel, comme annoncé précédemment. Fresco Film Services et Reality Distortion Field sont les sociétés de production impliquées dans la production de la série. Le développement a prévu de se concentrer sur le public vivant aux États-Unis.

Quand Warrior Nun Season 1 Episode 1 sort-il ?

Le 2 juillet 2020, l’épisode 1 de la saison 1 de Warrior Nun sortira. Ce sera la date de sortie si la série suit le calendrier de sortie précédent. Il est évident qu’il n’y aura aucun changement dans la date de sortie de la série télévisée sur la base des informations recueillies à partir des fuites et des spéculations. La progression du tournage de la série est déjà complétée par le développement et actuellement en cours de montage. Les fans peuvent profiter de la série comme annoncé par le développement des créateurs de l’émission.