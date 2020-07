The Crown Season 4: Quand at-il lieu exactement sur Netflix?

The Crown est une web-série télévisée de Netflix. La Couronne a donné trois saisons réussies et devrait bientôt sortir la saison 4. Selon les versions précédentes de The Crown, il est prévu que Netflix débarquera The Crown Season 4 dans Novembre ou décembre 2020.

La couronne est tout au sujet du règne et de la vie de la reine Elizabeth II.

L’histoire suit la vie de la reine Elizabeth II depuis son mariage en 1947. Jusqu’au début du 21e siècle. Claire Foy joue le rôle d’Elizabeth dans les saisons un et deux. Olivia Colman dans les saisons trois et quatre. La saison 4 se concentrera principalement sur le mariage de Le Prince Charles et Diana Spencer.

Quand «The Crown Season 4» sortira-t-il sur Netflix?

Netflix n’a pas encore annoncé de date de sortie pour la saison 4. Les fans sont désespérés pour la saison 4 car il y a presque un écart de deux ans entre la saison 2 et 3. Les fans ne s’attendent pas à une telle différence entre la saison 3 et 4.

Pourtant, nous parions que la saison 4 de Crown sortira dans Novembre ou décembre 2020.

Par coïncidence, le tournage de la saison 4 s’est terminé en mars 2020. Mais, en raison de la pandémie de coronavirus, certaines scènes ont été reportées.

La bande-annonce est-elle sortie pour la saison 4?

Actuellement, Netflix n’a publié aucune bande-annonce pour la saison 4. Une triste nouvelle pour les fans. Les fans ont des doutes sur la sortie de la saison 4 autour de l’année. Comme il n’y a aucun indice de remorque.

Qui sera le casting de la saison 4?

Olivia Colman comme Queen Elizabeth II

comme Queen Elizabeth II Tobias Menzies comme Prince Philip

comme Prince Philip Helena Bonham Carter comme Princess Margaret

comme Princess Margaret Ben Daniels as Antony Armstrong-Jones

Antony Armstrong-Jones Josh O’Connor comme Prince Charles

comme Prince Charles Charles Dance comme Lord Louis Mountbatten

comme Lord Louis Mountbatten Marion Bailey comme Queen Elizabeth the Queen Mother

comme Queen Elizabeth the Queen Mother Erin Doherty comme Princess Anne

comme Princess Anne Emerald Fennell comme Camilla Parker Bowles

comme Camilla Parker Bowles Andrew Buchan comme Andrew Parker Bowles

comme Andrew Parker Bowles Gillian Anderson comme Margaret Thatcher

comme Margaret Thatcher Emma Corrin comme Lady Diana Spencer

comme Lady Diana Spencer Geoffrey Breton comme Captain Mark Phillips

comme Captain Mark Phillips Tom Byrne comme Prince Andrew

comme Prince Andrew Angus Imrie comme Prince Edward

Comme le suggère l’intrigue, il y aura un flashback de la saison précédente. Il indique un camée pour Clarie Foy comme La Reine.

Alors, êtes-vous enthousiasmé par la sortie de la saison 4? Que pensez-vous de la sortie de la saison 4? Nous aimons avoir de vos nouvelles. Partagez-le ci-dessous dans la section des commentaires.