Meilleurs chargeurs Apple iPhone: guide de l’acheteur

La décision d’Apple de ne pas inclure de chargeur dans la nouvelle série iPhone 12 est assez controversée. Le géant de la technologie a sans aucun doute ses raisons pour cette décision, et une plainte peut certainement être portée contre les chargeurs groupés. Cependant, tout nouvel acheteur d’iPhone aura besoin d’un chargeur. À moins que vous ne procédiez à une mise à niveau à partir d’un iPhone 11, vous en aurez probablement besoin d’un nouveau pour la compatibilité des câbles et la charge rapide.

Vous recherchez un nouveau chargeur ou avez besoin d’un remplacement? Nous avons ce qu’il vous faut! Voici tout ce dont vous avez besoin pour faciliter l’achat de chargeurs iPhone.

Chargeurs Apple iPhone vs accessoires de charge tiers

Tout fabricant OEM de smartphone vous dira que le meilleur chargeur à utiliser avec son smartphone est son propre chargeur propriétaire. Bien que le dernier iPhone ne soit pas livré avec un chargeur dans la boîte, vous pouvez toujours acheter un chargeur Apple compatible. Bien sûr, tout chargeur Apple sera également compatible avec d’autres générations d’iPhone.

Malheureusement, les chargeurs perdus, les câbles déchirés et les chargeurs qui ne prennent pas en charge les dernières fonctionnalités font partie intégrante de la possession d’un smartphone. Vous pouvez toujours vous procurer un chargeur propriétaire, mais les options tierces présentent quelques avantages qui les rendent plus attrayantes.

Avantages et inconvénients des chargeurs Apple iPhone

Le plus grand avantage de tout accessoire de première partie est qu’il est généralement destiné à une gamme spécifique de téléphones. Le chargeur USB-C 20 W d’Apple est parfaitement adapté à la nouvelle série iPhone 12. Cependant, vous pouvez également l’utiliser avec les iPhones précédents, avec le bon câble.

Cependant, il n’y a pas beaucoup de variété d’accessoires de charge de première partie autres que les briques de charge standard. Si vous voulez des stations de charge multi-ports, les options tierces sont la seule solution.

Avantages et inconvénients des accessoires de charge tiers

Les accessoires tiers ont une longueur d’avance dans de nombreux aspects, en particulier dans des catégories telles que les chargeurs multi-ports, les accessoires de recharge de voiture et les câbles. Ceux-ci sont généralement moins chers aussi.

Cependant, la nature générique de ces produits peut ne pas fournir les meilleurs résultats en termes de compatibilité des fonctionnalités. La vitesse de chargement n’est peut-être pas la plus rapide possible et certains chargeurs ne fonctionnent pas du tout avec certains téléphones.

Le problème beaucoup plus important, cependant, est le nombre d’accessoires disponibles. Beaucoup viennent d’entreprises qui ne sont pas bien connues, voire inconnues. L’achat d’un accessoire de charge défectueux peut avoir de graves conséquences, y compris potentiellement endommager votre appareil.

Choses à rechercher lors de l’achat de chargeurs tiers pour l’iPhone

Avant d’acheter un accessoire d’une marque que vous ne connaissez pas, assurez-vous de vérifier les points suivants:

Consultez les avis soumis par le propriétaire sur des sites comme Amazon. Les avis sont-ils pour le bon produit? Les utilisateurs expriment-ils des préoccupations légitimes? Par exemple, certaines soumissions peuvent être parrainées, si elles sont super vagues et mal rédigées.

Recherchez les bizarreries! Le plus courant est lorsque les critiques de produits ne concernent pas réellement le produit. Un examen 5 étoiles d’une poudre de protéines n’est pas ce que vous voulez voir lorsque vous essayez d’acheter un chargeur mural.

Vérifiez la politique de retour. De nombreux produits ont des périodes de retour. Certains peuvent n’avoir qu’une fenêtre de remplacement, auquel cas les remboursements ne seront pas possibles.

Les meilleurs chargeurs muraux pour iPhone

Chargeur Apple USB-C 20 W

Crédit: Ankit Banerjee / Autorité Android

Le chargeur USB-C 20 W d’Apple vous permet d’utiliser toutes les capacités de charge rapide des iPhones. Vous aurez besoin d’un câble USB-C vers Lightning que vous trouverez dans la boîte de la gamme iPhone 12 et de la série iPhone 11. Si vous souhaitez vous en tenir aux accessoires de première partie, c’est le chargeur qu’il vous faut.

Pod Anker Powerport III

Le pod Anker Powerport III est une excellente option pour l’iPhone, mais il englobe tout. Si vous recherchez un chargeur pour votre téléphone, tablette, Nintendo Switch ou même ordinateur portable, c’est l’un des meilleurs chargeurs muraux que vous puissiez obtenir. Il est livré avec la dernière version de la technologie Power IQ d’Anker qui assure une charge rapide pour la plupart des smartphones et tablettes. Il est également incroyablement compact. C’est un parfait compagnon de voyage.

Les meilleurs chargeurs multi-ports pour iPhone

RAVPower à deux ports

Ce chargeur Ravpower est une excellente option pour l’iPhone. Le port USB-C vous permet de charger rapidement les iPhones pris en charge à 20 W, tandis que le port USB-A vous permet de charger tout le reste simultanément. Il est également compact et léger, vous pouvez donc transporter le RAVPower partout où vous allez. Vous obtenez également un câble USB-C vers Lightning certifié MFi dans la boîte.

Satechi quatre ports

Le chargeur mural USB Satechi équilibre entre deux options USB-C et deux USB-A. Les deux ports USB-C se combinent pour 108 W de charge totale, tandis que les options USB-A ajoutent 12 W entre eux. C’est un moyen facile de recharger tous vos appareils, des iPhones aux Macbooks, à la fois. Ce n’est pas le plus adapté aux voyages, mais l’élégante finition grise ne sera pas non plus à sa place sur un bureau à côté des Macbooks et des iPhones.

Chargeurs sans fil pour iPhone

Chargeur Apple MagSafe

Apple a enfin sa propre solution de charge sans fil sous la forme du chargeur MagSafe. Il se clipse magnétiquement à l’arrière des iPhones compatibles, vous n’avez donc pas à vous soucier de l’alignement. MagSafe fonctionne également comme un chargeur sans fil compatible Qi, vous pouvez donc charger chaque iPhone en retournant vers l’iPhone 8, ainsi que les AirPods. Apple recommande de coupler le chargeur MagSafe avec le chargeur USB-C 20 W et le câble USB-C vers Lightning de 1 m.

Chargeur sans fil Belkin

Le chargeur sans fil Belkin est conçu pour offrir jusqu’à 15 W de charge rapide aux téléphones compatibles, vous ne devriez donc pas avoir de problèmes avec un nouvel iPhone. Tous les autres appareils compatibles Qi seront facturés à 5 W, y compris les Airpods d’Apple et d’autres véritables écouteurs sans fil.

Station de chargement sans fil 3 en 1 de Belkin

Pour aller plus loin, cette station de charge Belkin vous permet de charger simultanément un iPhone, des AirPods et l’Apple Watch. Il atteint 7,5 W pour les iPhones et jusqu’à 5 W pour votre montre ou vos écouteurs sans fil. Cette station d’accueil est compatible avec tous les iPhones prenant en charge la charge sans fil et toutes les itérations de l’Apple Watch, y compris la nouvelle série 6.

FAQ

Q: Puis-je emmener mes chargeurs iPhone dans un avion?

LA: Absolument. Vous ne devriez pas avoir de problèmes pour amener les chargeurs mentionnés sur cette liste dans votre bagage à main. En fait, s’il s’agit d’un long vol, vous voudrez peut-être en avoir un à portée de main pour recharger le téléphone.

Q: Dois-je laisser mon iPhone en charge pendant la nuit?

LA: Il n’est pas recommandé de laisser votre téléphone en charge pendant la nuit, et c’est certainement une mauvaise idée si votre téléphone et votre chargeur sont dotés de capacités de charge rapide.

Q: Puis-je charger un téléphone avec un autre?

LA: Vous ne pourrez pas charger un téléphone avec un autre en branchant simplement un câble de charge sur les deux téléphones. Comme de nombreux produits phares récents, certains iPhones sont dotés d’une fonction de partage de puissance qui utilise la charge sans fil inversée. Dans ce cas, le téléphone sert de chargeur Qi pour un autre appareil, comme un smartphone, une montre intelligente ou des écouteurs sans fil.

Q: La surcharge est-elle mauvaise pour l’iPhone?

LA: Continuer à charger votre téléphone après qu’il a atteint 100% est une recette pour le stress de tension et de température car il crée de la chaleur. Les températures élevées entraînent une perte de capacité de la batterie beaucoup plus rapidement.

Q: Est-il acceptable de laisser un chargeur iPhone dans une unité murale sans téléphone branché?

LA: Laisser un chargeur branché même s’il ne charge pas un appareil consomme de l’énergie. Ceci est généralement négligeable et n’ajoutera pas un montant notable à votre facture d’électricité. Cependant, en fonction du nombre de chargeurs dont vous disposez, de la durée de leur branchement et des coûts d’électricité à l’endroit où vous vous trouvez, les choses pourraient commencer à s’additionner.

Q: Le chargement sans fil est-il plus rapide que l’utilisation d’un chargeur mural?

Malheureusement non. La plupart des chargeurs muraux offrent toujours un temps de charge beaucoup plus rapide. Seul OnePlus se rapproche de son chargeur sans fil Warp Charge 30W, mais même cela est un peu plus lent.

Q: Votre iPhone prend-il en charge le chargement sans fil?

R: Chaque iPhone retournant à l’iPhone 8 prend en charge le chargement sans fil. Vous pouvez même utiliser le nouveau chargeur MagSafe avec ces téléphones.