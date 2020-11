L’entraîneur Oliver Glasner après les critiques de transfert de la direction du club apparemment avant la fin

L’entraîneur Oliver Glasner est apparemment sur le point d’être licencié après sa critique publique de la dernière période de transfert au VfL Wolfsburg, qui s’est exprimée dans toute la simplicité. Le kicker a rapporté vendredi. En conséquence, la nappe entre la direction du club et le joueur de 46 ans est désormais coupée.

Glasner avait critiqué jeudi et vendredi l’équipe de direction autour du directeur général Jörg Schmadtke pour ne pas avoir tenu ses promesses en matière de transferts. En conséquence, aucun joueur offensif avec « vitesse et profondeur » n’était venu aux Wolves jusqu’à la fermeture du mercato début octobre.

On en avait « parlé pendant des mois » au sein de l’association, comme le faisait Glasner Ciel a déclaré: « C’est dommage. » Cependant, VfL n’est pas resté complètement inactif en ce qui concerne les renforts offensifs. Outre le jeune attaquant polonais Bartosz Bialek (18 ans), qui a coûté cinq millions d’euros et n’a joué qu’une seule minute en Bundesliga, Wolfsburg a également signé Maximilian Philipp prêté par le Dinamo Moscou.

Cependant, Glasner n’est pas satisfait du manque de danger de Wolfsburg (seulement cinq buts en six matchs BL). « Il est clair que nous et moi avions d’autres idées que nous ne pouvions pas mettre en œuvre », a grommelé l’Autrichien lors d’une discussion avec des journalistes vendredi: « Nous n’avons pas atteint notre objectif de transfert à l’offensive. Et ce dont nous avons discuté pendant des mois. J’ai annoncé dans l’interview. Je maintiens ce que j’ai dit. «

Schmadtke a d’abord réagi avec prudence à la critique publique du formateur, qu’il avait libéré de LASK en 2019, mais a clairement indiqué qu’il était désormais nécessaire de discuter. « Je ne pense pas que ce soit bon, je trouve le moment malheureux. Son mécontentement semble être si grand qu’il s’est maintenant exprimé », a expliqué le joueur de 56 ans. botteur encore un peu sobre que botteur.

© imago images

Schmadtke, patron de Wolfsburg: Les demandes de Glasner? «Phantasialand!

C’est seulement devenu un peu plus clair dans les déclarations publiées plus tard. le image-Zeitung, interrogé sur les critiques de Glasner, il a dit que les gens « ont parfois de mauvaises phases ». Dem Buzzer sportif il a expliqué que les idées de transfert de Glasner n’étaient tout simplement « pas réalisables »: « Ce n’est pas Phantasialand ici. Vous ne pouvez pas vouloir des choses qui sont irréalistes. »

Schmadtke n’a pas voulu au départ commenter l’avenir de Glasner. Une séparation après le match contre 1899 Hoffenheim dimanche, quel que soit le résultat, était « presque inévitable », comme ce fut le cas botteur formulé. Avec le prédécesseur de Glasner, Bruno Labbadia, les dissonances entre l’entraîneur et Schmadtke avaient déjà conduit à une séparation à la fin de la saison 2018/19.

Outre le Bayer Leverkusen, les Wolves sont actuellement la seule équipe invaincue de Bundesliga. Cependant, après quatre nuls, ils ne sont qu’à la onzième place du tableau et après Mayence (5), Schalke (3) et Bielefeld (4) ils sont l’une des offensives les plus improductives de la ligue. De plus, il y a l’élimination décevante en qualification pour la Ligue Europa contre l’AEK Athènes.

