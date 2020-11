Link Tank: Les histoires derrière 11 chansons thématiques emblématiques de séries télévisées

De Les Sopranos à Le Prince de Bel Air, découvrez les histoires derrière les chansons thématiques emblématiques de ces onze émissions.

«Qu’il s’agisse d’une épopée verbeuse qui raconte la trame de fond de l’émission ou d’une pièce orchestrale qui se prête à la parodie lyrique, une bonne chanson thème peut augmenter la popularité d’une émission de télévision et même parfois lui survivre. Mais il n’y a pas de chemin clair pour créer – ou même simplement choisir – le morceau parfait.

En savoir plus sur Mental Floss.

Sam Wilson pourrait encore être en mesure de jouer le rôle de Captain America dans Le faucon et le soldat de l’hiver.

«À la fin de Marvel Avengers: Fin de partie, nous avions l’impression que Sam Wilson allait prendre le bouclier Captain America – un ajout bienvenu à l’univers cinématographique Marvel, à mon avis. Mais plus j’en apprends sur Le faucon et le soldat de l’hiver, plus il semble que Marvel va essayer de faire se battre Sam Wilson pour ce qui lui revient de droit.

En savoir plus sur The Mary Sue.

cnx.cmd.push (function () {cnx ({playerId: « 106e33c0-3911-473c-b599-b1426db57530 »,}). render (« 0270c398a82f44f49c23c16122516796 »);});

Le loup gris revient au Colorado une fois de plus après des décennies, grâce à l’approbation de la proposition 114.

«Les électeurs du Colorado ont approuvé la proposition 114, forçant le gouvernement de l’État à réintroduire le loup gris. C’est la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’une victoire au scrutin oblige un gouvernement d’État à ramener une espèce qui a disparu à cause des actions humaines.

En savoir plus sur Gizmodo.

Mettez à jour votre iPhone dès aujourd’hui pour empêcher les pirates d’exploiter trois vulnérabilités de sécurité dans iOS.

«Des pirates informatiques ont été repérés en train d’exploiter trois nouvelles vulnérabilités dans iOS, qui peuvent être utilisées pour prendre le contrôle des appareils. L’équipe de sécurité «Project Zero» de Google a découvert les bogues et avertit que les pirates les exploitent activement. En réponse, Apple a publié jeudi un correctif via les mises à jour iOS 12.4.9 et iOS 14.2, qui peut être appliqué à l’iPhone 5s et plus. »

En savoir plus sur PCMag.

Vous avez des restes de bonbons d’Halloween? Voici comment vous pouvez les réutiliser dans d’autres aliments pour les vacances à venir.

«Avec les bonbons et les grandes fêtes annulées cette année, il se peut que vous ayez des bonbons restants pour une fois. Bien sûr, vous pouvez passer la nuit d’Halloween sur votre canapé à fouiller dans un jack-o-lantern en plastique et à accumuler une pile d’emballages à vos côtés. Honnêtement, cela sonne plutôt bien. Mais à un moment donné, vous en aurez probablement (littéralement) marre de manger tous ces bonbons tout droit sortis du sac.

En savoir plus sur Thrillist.

Le nouveau Spider-Man: Miles Morales peut être le meilleur jeu vidéo de super-héros Marvel à ce jour.

«Miles Morales était décevant en 2018 Homme araignée sur PlayStation 4. Il se sentait un peu trop juvénile et beaucoup trop idiot, et il n’a jamais été totalement clair comment il s’intégrait dans ce monde. Bien qu’une partie de cela reste dans les premiers chapitres de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, ce conte spectaculaire est encore meilleur que l’original. »

En savoir plus sur Inverse.

Le post Link Tank: The Stories Behind 11 Iconic TV Show Theme Songs est apparu en premier sur Den of Geek.

Partager : Tweet