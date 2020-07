Meilleurs champions de la Ligue des légendes en file d’attente solo

Pour beaucoup de joueurs, le classement peut être une expérience frustrante League of Legends. Entre les coéquipiers qui refusent de se coordonner, les niveaux de compétence très différents et l’étrange schtroumpf ou deux, vous pouvez parfois avoir l’impression de reculer. Mais il y a quelques champions, s’ils sont maîtrisés, qui peuvent vous aider à battre le système et vous amener au niveau suivant.

Voici cinq champions – un pour chaque rôle – qui vous aideront à gravir les échelons. Ils ne sont pas tous faciles à apprendre, mais ils sont le genre de champions par lesquels vous avez probablement déjà été démoli et vous vous demandez «pourquoi sont-ils si bons?» Une fois que vous maîtrisez ces champions, il devient plus facile d’apprendre les mécanismes de la voie (ou de la jungle) elle-même et de vous améliorer en tant que joueur – et alors la véritable ascension peut commencer.

Dans cet esprit, décomposons les cinq meilleurs champions solo que pour Ligue Patch 10.15.

Voie supérieure – Wukong

Image via Riot Games

Avantages

Duelliste fort contre un

Maintien exceptionnel via passif

Ultime à fort impact

Les inconvénients

Le roi des singes est de retour en action après sa récente refonte. Il a accédé à une position insta pick-or-ban de ne jamais être choisi. La refonte a conservé les aspects fondamentaux de son kit d’origine et les a considérablement améliorés. Le changement le plus notable est le leurre, qui ne faisait rien auparavant mais agit maintenant comme un outil de dégâts supplémentaire, copiant les capacités de Wukong et infligeant une tonne de dégâts.

Son passif nouvellement amélioré lui donne une régénération de santé et fait de lui une terreur à la fois dans les combats en un contre un et en équipe.

Construction de l’objet

Image via Riot Games

Bien que le roi des singes retravaillé ne soit en direct que depuis quelques jours, la plupart des joueurs ont trouvé les meilleures runes, objets et compétences prioritaires.L’arbre de précision est essentiel car il vous donne des dégâts supplémentaires via des piles de conquérants, que vous pouvez empiler assez facilement. L’arbre accorde également des soins supplémentaires via Triumph et Conqueror lorsqu’il est complètement empilé, Tenacity pour réduire le contrôle des foules et Last Stand pour infliger des dégâts accrus lorsque la santé est faible. L’arbre de résolution secondaire vous accordera une capacité de tank supplémentaire grâce à la santé obtenue grâce à la prolifération et au maintien prolongé via Second Wind, qui se synchronise très bien avec votre passif.

Priorité de capacité

La priorité de compétence de Wukong est R> E> Q> W. Vous voulez maximiser votre E pour pouvoir atteindre les cibles plus souvent et puisqu’il s’agit du principal outil CS de votre kit. Q max est deuxième en raison des dégâts accordés et du temps de recharge inférieur à chaque niveau, et W max est le dernier car l’augmentation des dégâts de votre clone n’a pas d’importance si vos capacités ne font pas de dégâts. Le clone fera indirectement plus de dégâts si vous faites plus de dégâts avec vos capacités car il les copie.

Plan de match

Wukong est devenu l’un des champions les plus forts en début de partie après sa refonte. Le nouveau passif, qui est beaucoup plus utile sur la voie, lui confère une armure empilable et un buff de régénération de santé. Ce buff combiné avec les runes ci-dessus vous rendra extrêmement tanky et difficile à tuer, surtout si vous obtenez 10 piles de Conqueror.

Une fois que vous êtes sorti de la phase de laning, recherchez des opportunités autour de la carte lorsque votre ultime est terminée. Vous pouvez opter pour un combo rapide, pop ultime, et refaire votre combo une fois que les capacités de base sont désactivées, puis utiliser à nouveau Ultimate; Cela causera des dégâts dévastateurs à n’importe qui. Dans les combats d’équipe de milieu à fin de partie, recherchez les portages hors de position et essayez de les flanquer avant qu’ils ne puissent réagir. Utilisez votre clone à bon escient – vous pouvez également assommer vos ennemis. Si vous le positionnez correctement, vous pouvez CC une équipe entière même si elle est divisée.

Jungle – Volibear

Avantages

Mobile

Combattant fort un contre un

Les inconvénients

Volibear est le dernier champion retravaillé du jeu. Il a reçu des mises à jour visuelles et de kit pour le mettre au pouvoir avec les versions plus récentes telles que Sett, Aphelios et Senna.

Alors que les premiers jours ont été assez durs pour Volibear retravaillé car il n’a réussi à exceller dans aucun domaine, les correctifs dans les 48 heures l’ont ramené en jeu. Il est actuellement un choix dominant à la fois dans la voie du haut et dans la jungle.

Construction de l’objet

L’arbre de base est Précision car il accorde à Volibear tout ce qu’il veut pour exceller dans le duel avec d’autres champions. La clé de voûte prise est Press the Attack car c’est la clé de voûte la plus facile à déclencher et elle inflige beaucoup de dégâts en peu de temps. D’autres runes notables qui aident Volibear à être l’ours du tonnerre de son équipe sont Triumph, Legend: Tenacity et Last Stand pour augmenter les dégâts si votre santé est faible.

La page de runes secondaire est plus flexible, la plupart des joueurs préférant la page de sorcellerie pour la vitesse de déplacement supplémentaire de Nimbus Cloak et la réduction de temps de recharge supplémentaire de Transcendance.

Priorité de capacité

La priorité de compétence de Volibear est R> W> Q> E. Le W max vous permet de cultiver facilement ou de duel avec n’importe qui au cours des dernières étapes du jeu. Q max est le deuxième pour vous rendre plus mobile et E max est le dernier en raison de son utilité beaucoup plus faible par rapport à Q ou W.

Plan de match

Volibear est bien placé après avoir été libéré pendant quelques semaines. Votre objectif en tant que jungle Volibear est de vider vos camps dès que possible, puis de rechercher des opportunités de gank sur n’importe quelle voie. Si vous ne voyez aucune opportunité, concentrez-vous sur l’obtention des crabes dans la rivière pour une vision supplémentaire ou sur le Rift Herald aux côtés du dragon.

En raison du fait que votre gameplay est prévisible, vous pourriez ne pas surpasser la plupart des champions dès le début, alors essayez plutôt de chercher des opportunités de contrepoids. Il est beaucoup plus facile d’obtenir une mise à mort dans de tels cas au lieu d’un gank.

Au fur et à mesure que le jeu avance, essayez de maintenir une bonne couverture visuelle pour votre équipe et agissez en tant qu’initiateur costaud dont ils ont besoin en plus d’être le Smite-bot pour les dragons et le baron.

Voie médiane – Twisted Fate

Avantages

Ultime mondial

Chemin de construction flexible

Les inconvénients

Coûts de mana élevés

Indépendamment de la construction AD / AP, il faut du temps pour évoluer

Twisted Fate est devenu plus populaire au cours des deux dernières semaines, même s’il n’a pas reçu de buffs significatifs. Les joueurs de High Elo ont trouvé des constructions hybrides qui rendent TF extrêmement forte et plus de gens l’ont choisi.

Bien que le chemin de construction le plus populaire reste celui axé sur l’AP, l’AD ou la nouvelle version hybride connaissent également beaucoup de succès.

Construction de l’objet



Un livre de sorts non scellé est au cœur d’un bon joueur de Twisted Fate. Il vous donne accès à plusieurs sorts d’invocateur, ce qui peut vous aider à gagner la voie ou à sauver un allié blessé au bon moment. Bien qu’il existe également d’autres versions viables, la plus populaire se concentre sur le grimoire non scellé.

La rune Chronomètre aux côtés de Minion Dematerializer et Time Warp Tonic sont prises pour vous aider pendant la phase de laning et la traverser indemne. Vous pouvez utiliser le dématérialisateur pour tuer les canons avant d’aller à la base ou vous aider à éclaircir la vague sans gaspiller trop de mana. Time Warp Tonic est l’une des runes de base les plus cassées, donc elle s’explique d’elle-même puisque vous voulez commencer avec la potion.

L’arbre runique secondaire pris est généralement résolu pour vous rendre plus tanky et moins enclin à mourir tôt. Démolir vous aidera à faire une boule de neige tôt et à obtenir vos articles de base dès que possible. Le placage d’os est pris pour vous aider contre ces assassins embêtants.

Priorité de capacité

La priorité des compétences de Twisted Fate est la suivante: R> Q> W> E. Q est votre principale capacité à cultiver et à piquer vos adversaires dès le début. Essayez de le viser de manière à tuer à la fois la vague ennemie et à frapper les champions ennemis dès le début. Cela vous aidera à obtenir une avance rapide et une boule de neige. W est au maximum en seconde pour les dégâts supplémentaires qui devraient vous aider à éclaircir les vagues au fur et à mesure que le jeu avance. E est maxed en dernier puisque Q et W sont beaucoup plus utiles.

Plan de match

Utilisez votre Q dès le début pour piquer et toucher les ennemis pour la dernière fois. Si le jungler veut venir pour un gank, essayez de préparer votre carte or à l’avance afin de ne pas la faire défiler pendant que le jungler poursuit l’adversaire.

Essayez de cultiver tôt et obtenez vos éléments de base en fonction de la construction que vous choisissez. Une fois que vous êtes au niveau six, recherchez des jeux ultimes pour aider vos autres laners. Au fur et à mesure que le jeu avance, utilisez votre ultime à votre avantage pour déplacer d’énormes distances de carte tout en divisant les poussées.

ADC – Ezreal

Avantages

Un gameplay gratifiant

Contrôle de zone puissant via Iceborn Gauntlet

Kit fluide synergisant

Les inconvénients

Dépendant de Skillshot

Nécessite du temps pour évoluer

Ezreal est l’un des meilleurs ADC pour les débutants au rôle à choisir. Il vous apprend à réussir des coups de compétence, à maximiser les dégâts infligés par l’attaque automatique entre les capacités et à déloger les ennemis d’un objectif avec votre Iceborn Gauntlet. Bien qu’il ne soit pas aussi fort que Senna ou Aphelios, qui sont les deux meilleurs ADC du jeu en ce moment, il est un concurrent sérieux, surtout après les récents buffs.

Construction de l’objet

Ezreal fonctionnait avec Kleptomancy avant d’être retravaillé en Omnistone. L’arbre Inspiration était au cœur de lui car il lui accordait du sustain, des bottes et un CDR supplémentaire. Avec la suppression de Kleptomancy, la plupart des joueurs Ezreal sont passés à l’arbre principal Precision, qui est utilisé par la plupart des méta-ADC. Lethal Tempo vous permet de déclencher des attaques automatiques rapides, en particulier lorsqu’il est empilé avec une vitesse d’attaque. Presence of Mind vous accorde des dégâts supplémentaires via Muramana, Legend: Bloodline est pour le maintien pour vous garder en bonne santé avant que vous n’obteniez vos objets de vie, et Coup de Grace vous aidera à éliminer les adversaires à faible santé. L’arbre de sorcellerie secondaire vous accorde un CDR supplémentaire et Manaflow Band vous donne AD supplémentaire via Muramana et vous assure de ne jamais manquer de mana.

Priorité de capacité

La priorité des compétences d’Ezreal est: R> Q> E> W. Son Q doit d’abord être maximisé indépendamment de la construction AD / AP car il réduit ses autres temps de recharge si une cible est touchée. C’est la capacité de pain et de beurre pour cultiver, piquer et vous aider à produire votre article Sheen. E est maximum seconde après Q car la mobilité est beaucoup plus importante que la mise à l’échelle des dégâts supplémentaires de W.

Plan de match

Ezreal est l’un des ADC de milieu de jeu les plus puissants. Pour atteindre le milieu de partie, vous avez un plan de match simple. Fermez efficacement pendant la phase de laning pour acheter Manamurne et un objet de brillance (Trinity Force ou Iceborn Gauntlet). Avec Manamurne converti en Muramana à environ 20 minutes et l’objet Sheen terminé, vous êtes à votre point le plus fort dans le jeu. À ce stade du jeu, votre objectif est de vous regrouper avec vos coéquipiers et de pousser vers des objectifs. Vous tomberez par rapport aux autres ADC, mais vous serez toujours un donneur de dégâts fiable même dans les dernières étapes du jeu. N’oubliez pas de tisser des attaques automatiques entre vos capacités pour maximiser les dégâts.

Assistance – Senna

Avantages

À distance

Mise à l’échelle infinie

Utilité forte

Ultime mondial

Les inconvénients

Le kit de Senna est unique car elle est un mélange entre un support et un tireur d’élite. Mais elle a surtout été choisie comme support depuis sa libération. Elle a un coup de poing élevé et toutes ses capacités offrent une protection et des jeux agressifs. Senna est peut-être molle, mais elle peut verrouiller un ennemi tout en gardant son équipe en vie, ce qui est une combinaison incroyable à avoir.

Construction de l’objet

L’arbre primaire Inspiration est essentiel pour Senna. L’augmentation glaciale la rend extrêmement désagréable pour les ennemis et vous donne suffisamment de temps pour continuer à faire des dégâts ou fuir l’ennemi. Les biscuits vous offriront un maintien supplémentaire pendant la phase de laning, tandis que la vitesse d’approche aux côtés des bottes vous rendra plus mobile. L’arbre de précision secondaire vous accorde le mana nécessaire pour spammer vos capacités, tandis que Alacrity vous accorde la vitesse d’attaque que vous n’obtiendrez pas avec les objets.

Priorité de capacité

La priorité de compétence de Senna est R> Q> W> E. Q max vous accordera à la fois les soins et les dégâts nécessaires pour pousser et maintenir pendant la phase de laning. C’est la capacité combinée parfaite deux en un. W second vous permettra de suivre avec une racine plus souvent sur votre proc Glacial Augment pour obtenir un choix ou fuir les ennemis. Alors que E est extrêmement puissant dans le jeu coordonné. Il est souvent rarement utilisé par vos alliés en file d’attente solo, il devrait donc être maximisé en dernier.

Plan de match

Senna est un support ADC à échelle infinie. Elle gagne plus de dégâts et de statistiques au fur et à mesure que le jeu avance. Votre objectif est de pousser tôt et d’essayer de ramasser les âmes pour atteindre vos pics de puissance le plus tôt possible. Utilisez Glacial Augment pour obtenir des procs W plus faciles sur les ennemis et permettre à votre allié de piquer sans représailles. Si le jungler ennemi vient gank, utilisez votre E sur vous-même et votre allié pour vous échapper en toute sécurité car vous ne pouvez pas être ciblé par des champions à distance sous le linceul.

Gardez toujours un œil sur vos coéquipiers avec votre ultime une fois que vous atteignez le niveau six. Agissez comme un donneur de dégâts principal une fois que vous obtenez des objets et des piles.

Partager : Tweet