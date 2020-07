La critique du film Kissing Booth 2 Know

– – – – – – The Kissing Booth 2 est sorti récemment et, tout comme la partie précédente, cette partie a également acquis une immense popularité. Mais tous les lecteurs qui n’ont pas vu le film, vous obtiendrez une critique sans spoiler. Le film (The Kissing Booth 2) a commencé avec une note positive avec Elle et Noah étant dans une relation à distance. Ce film décrit davantage l’amitié d’Elle et Lee. Dans le film, ils voulaient tous les deux aller dans le même collège après leur diplôme, le film parle de tous les problèmes auxquels Elle est confrontée. Le plus grand dilemme qu’elle a est de savoir si elle doit postuler pour Harvard ou UCLA Berkley parce que Lee deviendrait fou s’il apprenait qu’elle a postulé à Harvard. The Kissing Booth 2 Review De plus, le film montre également un nouveau personnage Marko, qui est un sujet brûlant à l’école dès qu’il a mis le pied sur les lieux. Marko est maintenant connu comme le gars le plus sexy de l’école. D’une manière ou d’une autre, Elle et Marko deviennent amis, et le repos serait un spoiler s’il se répandait. Maintenant, la question est de savoir si Marco peut tenter Elle de Noah, qui prétend toujours l’aimer depuis les lointaines salles couvertes de lierre de Cambridge, dans le Massachusetts? Bien qu’il soit aussi, malheureusement, devenu copain avec un quasi-mannequin nommé Chloé? Et Lee découvrira-t-il qu’Elle a postulé dans des collèges de Boston, brisant peut-être le rêve de longue date du duo d’assister à l’UC Berkeley collectivement? Dans l’ensemble, ce film était drôle et vraiment agréable. De plus, il est à la hauteur des attentes de la première partie. Continuez à regarder et restez à l’écoute. – – –

