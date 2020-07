Fast And Furious 9: Date de sortie retardée, casting, intrigue et vérifiez ici toutes les mises à jour

– – – L’une des franchises de films cinématographiques les plus en vogue reviendra l’année prochaine. Fast and Furious 9 ou F9, une franchise de films de course, réalisé par Justin Lin et écrit par Daniel Casey est le neuvième film de la série. Date de sortie retardée plus tôt, Fast and Furious 9 était censé sortir en mai 2020, mais en raison de la catastrophe de la pandémie internationale COVID19, cela a été retardé de pratiquement un an. Cependant, en raison d’une demande excessive de la part des abonnés, Common Footage a introduit la toute nouvelle date. La date de sortie a été confirmée le 2 avril 2021. En ce qui concerne la suite suivante, sa date de sortie a également été repoussée de 12 mois supplémentaires. Cela implique que la sortie du dixième film de cette franchise pourrait être possible en 2022. Casting: Surprise pour les adeptes Les célébrités Vin Diesel comme Dominic et John Cena comme Jacob sont les personnages principaux. En dehors de cela, le personnage préféré des fans Han Lue (San Kang) est à nouveau. Voyant Han comme vivant dans la bande-annonce, les fans ont été choqués et abasourdis. Michelle Rodrigue comme Letty, Tyrese Gibson comme Roman Pearce, Jordana Brewster comme Mia Toretto et Chris Ludacris comme Tej Parker sont les personnages de casting de ce film. Intrigue: Révélé de la bande-annonce Le scénario de Fast and Furious 9 n’a pas été révélé mais. Cependant, à partir de la bande-annonce, on peut simplement remarquer que Dominic (Vin Diesel) est un homme de maison. Il est heureux avec son épouse Letty Oritz (Michelle Rodrigue) et s’amuse avec la vie avec leur fils. Ils ont interféré avec Jakob (John Cena), le frère de Dom et un meurtrier qualifié. Jakob a des problèmes privés contre Dominic qui se venge. «Justice is coming» est le slogan qui révèle un indice sur l’intrigue. Il pourrait également demander conseil à des ennemis et à des angles de vengeance complètement différents. Le film est vu en train de faire face à l’affaire d’homicide de Han. En dehors de cela, le slogan opposé « Tout le sang n’est pas domestique » peut également suggérer des combats entre Dominic et son frère. – – –

Jada toys - 97038bk - véhicule miniature - modèle à léchelle - dodge charger r t off road - fast and furious 7 - echelle 1 24 - Autre circuit / véhicule Fnac.com : Jada toys - 97038bk - véhicule miniature - modèle à léchelle - dodge charger r t off road - fast and furious 7 - echelle 1 24 - Autre circuit / véhicule. Achat et vente de jouets, jeux de société, produits de puériculture. Découvrez les Univers Playmobil, Légo, FisherPrice, Vtech ainsi que les

Templar Trottinette fast and furious Trottinette Templar Trottinette fast and furious

SHAW / FAST AND FURIOUS / FIGURINE FUNKO POP