Meilleur fusil à Call of Duty Zombies à Spaceland

in

Call of Duty: guerre infinie a été publié en 2016, apportant avec lui une expérience Zombies complètement distincte de ce qui était présenté dans le précédent Appel du devoir titres.

Le gameplay était différent et de nombreuses armes caractéristiques du mode n’étaient pas non plus disponibles pour cette itération. Au lieu de cela, les développeurs ont choisi d’inclure une multitude de nouvelles armes pour mieux convenir au Guerre infinie ressentir.

Les mécanismes de base du mode sont similaires dans tous les titres, mais certaines fonctionnalités ont des noms différents dans chaque jeu. Notamment, la façon dont vous obtenez une arme sélectionnée au hasard Infinite Warfare’s La carte Zombies in Spaceland utilise la roue magique par opposition à la boîte mystère dans les jeux précédents.

Bien qu’il existe de nombreuses façons d’obtenir des armes, voici quelques-unes des meilleures qui peuvent être acquises dans Zombies in Spaceland.

Kendall 44

Capture d’écran via Activision

Le pistolet de départ pour Zombies in Spaceland est l’une des armes les plus sous-estimées de tout le mode. L’arme est efficace dès le début du match et ce sera l’arme que la plupart des joueurs utiliseront tout au long des tours précédents.

Bien que son efficacité puisse diminuer tout au long des rounds intermédiaires, une fois que vous êtes capable de le Pack-a-Punch, le pistolet redevient Baby’s Breath, un outil extrêmement précieux. Bénéficiant de cartouches explosives, Baby’s Breath a une trajectoire étonnamment droite et permet au joueur d’éliminer avec précision les zombies entrants de loin. Baby’s Breath peut être à nouveau Pack-a-Punched pour devenir Fire and Brimstone, accordant au joueur deux armes à feu, augmentant sa cadence de tir et supprimant les dégâts d’éclaboussure auto-infligés.

M1 Grand

Capture d’écran via Activision

En tant que l’une des premières armes que les joueurs rencontrent sur le mur, le M1 Grand passe souvent inaperçu en raison de ses faibles dégâts et de ses tirs semi-automatiques. Mais pour seulement 500 points, le M1 Grand est un excellent choix pour les joueurs moins expérimentés pour les aider à traverser les premiers tours du match.

Tout comme les autres armes, le M1 Grand devient beaucoup plus précieux une fois qu’il est Pack-a-Punched. Le M1 Grand deviendra le T-Money après son premier Pack-a-Punch, qui accorde une augmentation massive des munitions ainsi qu’une augmentation de la propagation du feu et de la précision du tir de la hanche qui frappera automatiquement les zombies. Si Pack-a-Punched à nouveau, le T-Money devient le donneur d’organes, offrant encore plus de propagation du feu et la possibilité de tirer deux coups à la fois.

La raison pour laquelle cette arme fait cette liste est due à l’accessibilité de ses munitions. Plus tard dans le jeu, les munitions peuvent devenir rares et avoir une arme murale bon marché qui peut avoir des recharges achetées à volonté augmentera les chances de survie d’un joueur.

RPR Evo

Capture d’écran via Activision

Disponible sur le mur de Polar Peak, le RPR Evo est une fantastique tondeuse zombie. L’arme peut initialement être achetée pour 1250 points et permet à l’utilisateur de se déplacer à un rythme rapide tout en décimant des hordes de morts-vivants avec sa cadence de tir extrêmement rapide.

L’Evo a un approvisionnement en munitions décent, et si les joueurs sont à court de munitions, ils peuvent en acheter plus sur le mur à volonté. Dans les deux itérations de son Pack-a-Punch, le RPR Evo gagne des munitions supplémentaires ainsi que des dégâts et sa cadence de tir augmente, ce qui en fait un excellent choix pour les joueurs à prendre dans les derniers tours du jeu.

Mauler

Capture d’écran via Activision

Disponible via la roue magique, le Mauler est l’un des meilleurs choix pour les tours ultérieurs sur cette carte. Bénéficiant d’un magazine ridiculement grand, les joueurs seront rarement obligés de recharger tout en décimant les zombies à la poursuite.

Une fois Pack-a-Punched, le Mauler devient le Mangy Mutt, une machine incroyablement puissante offrant à la fois des dégâts plus élevés et une taille de chargeur plus grande que son modèle initial. Juste pour exagérer, vous pouvez à nouveau Pack-a-Punch pour faire de ce pistolet le Rabid Pack, qui dispose d’un pool de munitions maximum de 1000+ ridicules ainsi que d’un chargeur de 175 balles. Il est évident que cette arme figure sur la liste des meilleures disponibles dans les zombies de Spaceland.

Fondant pour le visage

Capture d’écran via Activision

Première arme miracle à figurer sur notre liste, le Face Melter peut être construit en combinant trois parties trouvées autour de Zombies dans Spaceland. Et une fois que vous aurez mis la main sur cette arme, vous comprendrez clairement pourquoi il a été si difficile à acquérir.

Les balles de cette arme verront les zombies mourir instantanément, les lançant dans les airs et laissant une flaque de flammes en dessous. Lorsque cela se produit, tous les zombies à proximité seront allumés en feu, subissant des dégâts dus aux effets du Face Melter. Une fois que le joueur a terminé l’œuf de Pâques et obtenu le fusible extraterrestre, il pourra améliorer le fondeur de visage au Pack-a-Punch pour devenir le 4 juillet. Cela verra le Face Melter gagner un effet pour larguer des grenades sur les ennemis proches lorsqu’ils s’élèvent dans les airs, augmentant ainsi la portée des effets de brûlure de son modèle de base.

Déchiqueteuse

Capture d’écran via Activision

Une autre arme qui oblige le joueur à la construire tout au long du jeu, le Shredder est un outil extrêmement puissant, tout comme les autres Wonder Weapons. Mais contrairement à d’autres armes, les balles du Shredder verront les zombies se désintégrer lorsqu’ils seront touchés. Cet effet passe également aux zombies proches, permettant aux joueurs d’effacer les vagues à la fois avec une seule balle. Une fois Pack-a-Punched, le Shredder devient le hachoir à viande, augmentant le nombre de zombies affectés par ses capacités de désintégration de chaîne.

Discorde

Capture d’écran via Activision

Probablement l’arme la plus unique du jeu, la Discord est une arme qui fera danser les ennemis avant de mourir immédiatement. L’arme est extrêmement utile car les autres zombies qui rencontrent la cible affectée seront immédiatement tués, permettant au joueur de bloquer les chemins pour les zombies et de créer un outil de zonage. Lorsque Pack-a-Punched, le nombre de zombies qui peuvent être tués par une seule cible affectée est augmenté. Mais au fur et à mesure que le joueur se lance dans les tours ultérieurs, il peut prendre plus d’un coup pour provoquer les effets de cette arme.

Tête de coupe

Capture d’écran via Activision

Un thème tendance avec ces pistolets rares trouvés dans Zombies in Spaceland est la capacité d’endommager les ennemis proches – et le coupe-tête ne fait pas exception. Une fois qu’un zombie a été touché, il gèle pendant une courte période avant d’être immédiatement décapité, projetant un feu d’artifice qui peut endommager les ennemis proches. Cette arme est la plus efficace contre les brutes, ce qui la rend extrêmement précieuse dans les tours ultérieurs. Une fois Pack-a-Punched, cet effet verra les zombies proches de la cible initiale subir les mêmes effets de décapitation, permettant au joueur d’éliminer facilement des groupes à la fois.

Partager : Tweet