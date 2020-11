Black Panther 2 n’utilisera pas CGI pour recréer Chadwick Boseman

Il est difficile de croire que Chadwick Boseman est décédé d’une longue bataille contre le cancer du côlon en août dernier. Cela a été un choc énorme pour tout Hollywood que nous ayons perdu un acteur incroyable bien trop tôt. C’était encore plus déchirant quand nous avons appris que Boseman avait été diagnostiqué et qu’il subissait des traitements depuis 2016. Cela a vraiment ajouté un tout nouveau niveau de beauté aux rôles qu’il a joué au cours des quatre dernières années. Il a laissé un sacré héritage, mais Hollywood est une entreprise à la fin de la journée. Alors que cela fait moins de trois mois, la question du Panthère noire la franchise est apparue à plusieurs reprises. Disney a ramené des acteurs d’entre les morts via CGI dans la série Star Wars, et les gens se demandent s’ils feraient de même pour Boseman. Marvel Studios EVP Victoria Alonso s’est récemment assis avec Clarin pour parler d’un tas de choses sur Marvel, et on lui a demandé s’ils prévoyaient de recréer Boseman pour l’annonce Panthère noire suite.

« Non. Il n’y a qu’un seul Chadwick, et il n’est pas avec nous. Notre roi, malheureusement, est mort dans la vraie vie, pas seulement dans la fiction, et nous prenons un peu de temps pour voir comment nous retournons à l’histoire et ce que nous faisons pour honorer ce chapitre de ce qui nous est arrivé qui était si inattendu, si douloureux, si terrible, vraiment. «

Marvel a dévoilé la quasi-totalité de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel au San Diego Comic-Con et à l’exposition D23 l’année dernière. Il n’y avait pas une tonne d’annonces à J23; Marvel a fait la majeure partie de l’annonce dans un immense hall H, mais Panthère noire 2 était quelque chose qu’ils avaient annoncé à la D23 l’année dernière. Nous avons un logo et un réalisateur Ryan Coogler a confirmé qu’il reviendrait dans la franchise. Il a actuellement une date de sortie le 6 mai 2022, mais cela changera très probablement. On ne sait pas comment Marvel envisage d’aller de l’avant, voire pas du tout, avec la franchise. Il est encore trop tôt, et Boseman manque encore beaucoup.

