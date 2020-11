Remastered ‘Graphics Comparison, 1989’ Batman ‘Concept Art & More – / Film

Vous voulez voir un art conceptuel de Tim Burton Homme chauve-souris film de 1989? Comment les graphiques pour Spider-Man: Remasterisé comparer au jeu original? Pourquoi Josh Hartnett refuser la chance de jouer Homme chauve-souris et Superman? Quel est le titre provisoire pour Docteur Strange dans le multivers de la folie? Vouloir Spider-Man: dans le Spider-Verse figurines? Tout cela et plus encore dans cette édition de Bits de super-héros.

Voici comment le Spider-Man: Remasterisé les graphiques sur PlayStation 5 se comparent à l’original sur PlayStation 4.

Josh Hartnett a récemment expliqué pourquoi il n’a jamais exercé Superman ou Homme chauve-souris, ce qui lui a été offert.

La pochette pour Spider-Man: Miles Morales est réversible. Alors, choisissez celui que vous aimez le plus afficher.

James Gunn déploré qu’un premier regard sur Vigilante dans Pacificateur volonté viennent probablement des paparazzi.

Marvel Let’s Play s’est assis pour passer du temps avec Spider-Man: Miles Morales, disponible pour acheter / jouer maintenant.

Jon Bernthal espère toujours que Le punisseur la série est en quelque sorte ramenée pour une troisième saison.

Hasbro a annoncé une nouvelle vague de Légendes Marvel figures inspirées de Spider-Man: dans le Spider-Verse.

Chantal Thuy sera désormais une série régulière comme Grace Choi sur la quatrième saison de The CW’s Éclair noir.

