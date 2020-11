Megyn Kelly et Jon Favreau Feud, il qualifie son attaque de «  pathétique  »

Le commentaire caustique de l’ancien présentateur de Fox News Megyn Kelly dimanche sur l’appel du président élu Joe Biden pour que tous les Américains s’unissent a suscité la colère de l’animateur de «Pod Save America» et du rédacteur de discours d’Obama Jon Favreau.

Le snark a commencé dimanche lorsque Kelly a vu le premier tweet de Biden depuis que les agences de presse l’avaient déclaré vainqueur de l’élection présidentielle la veille: «Une nation unie. Une nation renforcée. Une nation guérie. Les États-Unis d’Amérique », a écrit Biden. En réponse à cela, Kelly a répondu sarcastiquement que le tweet était «écrit comme un homme qui vit dans un sous-sol depuis un an».

Favreau a riposté, qualifiant le commentaire de Kelly de «vraiment pathétique» et disant qu’elle ressemblait à «Donald Trump répandant des conspirations sur un sous-sol».

Tu es vraiment pathétique – Jon Favreau (@jonfavs) 8 novembre 2020

« Et on dirait que Donald Trump répand des complots sur un sous-sol. Je pensais que vous étiez censé être au-dessus de cela, après avoir été vous-même le destinataire. Je ne pense pas», A-t-il ajouté, faisant référence aux attaques de Trump contre Kelly lors des élections de 2016.

« Il est déconnecté s’il pense que son élection signifie l’unité / la guérison dans une nation dans laquelle ses partisans ont rejeté (et continuent à) la moitié de la nation comme étant diabolique pendant 4 ans, » Kelly a répondu. « Haut [Democrats] menacent actuellement quiconque l’a «activé».

«Joe Biden ne croit pas que la moitié du pays est maléfique. Certainement pas, »rétorqua Favreau. « Je crois que des personnalités médiatiques de droite comme vous agacent beaucoup de gens en répandant des complots comme vous l’avez fait avec ce tweet du sous-sol, alors j’aimerais vraiment que cela cesse. »

Chrissy Teigen a sauté dans sur la conversation, demandant à Kelly, « Où étiez-vous? Mis à part pas sur votre propre émission depuis que vous avez été viré et tout. » Ce à quoi Kelly a répliqué, « En fait, utiliser ses cellules cérébrales pour autre chose que de troller tous ceux qui ne sont pas d’accord avec elle sur Twitter. »

Alors que Biden devrait annoncer les membres de son équipe de transition, de son cabinet et de son groupe de travail COVID-19 dans la semaine à venir, Donald Trump ne s’est pas encore adressé à la nation après sa défaite électorale. Les rapports indiquent que sa famille est divisée entre la reconnaissance de l’élection à Biden et la contestation du résultat de plusieurs États swing devant les tribunaux. La campagne de Trump a déjà déposé un certain nombre de poursuites accusant plusieurs États du champ de bataille – dont la Pennsylvanie, la Géorgie, le Nevada et le Michigan – de fraude électorale, mais ils n’ont pas fourni de preuves.