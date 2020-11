La reine Elizabeth II retrouve sa famille pour le dimanche du souvenir socialement éloigné

2020-11-08 18:30:05

La reine Elizabeth II et sa famille ont fait leur première apparition publique conjointe en huit mois dimanche (08.11.20) pour un service du dimanche du Souvenir.

Le monarque de 94 ans a été rejoint par le duc et la duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge, le comte et la comtesse de Wessex, le duc de Kent et la princesse royale pour le service, qui a eu lieu au cénotaphe à Londres et a vu la famille royale diriger la nation en se souvenant de ceux qui sont morts dans les guerres mondiales et autres conflits.

Elizabeth a regardé le service depuis le balcon du bâtiment du Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, où elle est restée socialement éloignée des membres de sa famille en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Les célébrations ont été réduites cette année en raison de la crise sanitaire mondiale, et la présence de la famille du monarque marque la première fois que tous les hauts dirigeants de la famille royale se réunissent pour un engagement depuis le service du Commonwealth Day en mars.

La reine portait cinq coquelicots épinglés à son manteau noir, qui représenteraient chaque service de la guerre: l’armée, la marine, la RAF, la défense civile et les femmes.

Pendant le service, la famille royale a observé un silence de deux minutes pour honorer ceux qui se sont battus pour le Royaume-Uni, avant que le fils du monarque, le prince Charles, dépose une gerbe au nom de sa mère à la base du cénotaphe.

Un écuyer en a placé un au nom du mari de la reine, le prince Philip, âgé de 99 ans, qui a pris sa retraite de ses fonctions publiques en 2017.

Le service est intervenu après que la reine Elizabeth ait été photographiée samedi (07.11.20) portant un masque facial pour la protéger du coronavirus alors qu’elle effectuait une visite profondément personnelle sur la tombe du guerrier inconnu à l’abbaye de Westminster.

