2020-11-08 18:30:05

Bien-aimé « Jeopardy! » l’hôte Alex Trebek est décédé à l’âge de 80 ans, à la suite d’une bataille contre un cancer du pancréas de stade quatre qui a duré près de deux ans.

Alex Trebek est décédé à l’âge de 80 ans.

Le «Jeopardy! l’hôte est décédé après avoir malheureusement perdu sa bataille contre le cancer du pancréas, a révélé dimanche le compte Twitter officiel du jeu télévisé bien-aimé (08.11.20).

Le compte a confirmé: «Jeopardy! est attristé d’apprendre qu’Alex Trebek est décédé paisiblement à la maison tôt ce matin, entouré de sa famille et de ses amis.

Alex a révélé son diagnostic de cancer en 2019 et a été ouvert à plusieurs reprises sur sa bataille, notamment en admettant cette année qu’il arrêterait ses traitements contre le cancer si son dernier cours échouait.

L’hôte a également souvent félicité sa femme Jeanie pour être restée à ses côtés tout au long de sa bataille de santé et a avoué se sentir comme un «terrible fardeau pour elle».

S’exprimant en juillet, il avait déclaré: «Il y a un jour, il y a quelques semaines, [my wife] Jeanie m’a demandé le matin: «Comment te sens-tu? Et j’ai dit: « J’ai l’impression de vouloir mourir. » C’était si mauvais. Je m’excuse auprès d’elle et lui explique que cela n’a rien à voir avec mon amour pour elle ou mes sentiments pour elle. Cela a juste à voir avec le fait que je sens que je suis un fardeau terrible pour elle, et cela me dérange énormément.

«C’est une sainte. Elle a tellement de bonté en elle qu’elle donne toujours, s’efforçant toujours de m’aider à surmonter les moments difficiles. Et il y a eu des moments difficiles. Je suis juste impressionné par la façon dont elle gère cela.

Avant sa mort, Alex était déterminé à célébrer deux ans depuis son diagnostic en février de l’année prochaine.

Il a ajouté: «Il y a eu des moments difficiles. Et je ne sais pas ce que c’est, mais quand il est temps de partir, il est temps de partir. Faisons le. Sortez, aspirez-le, faites en sorte que cela se produise.

«Mon médecin m’a dit qu’il comptait sur moi pour célébrer deux ans de – survie après le diagnostic de cancer du pancréas de stade 4. Et ces deux ans se passent en février. Alors je m’attends à être là parce qu’il a dit que je serais là.

«Et je m’attends à animer l’émission si je suis là.»

Mots clés: Alex Trebek, retour au flux