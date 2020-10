2020-10-29 13:30:11

Meghan Trainor prévoit de « disparaître et d’être maman » en 2021.

La pop star de 26 ans se prépare actuellement à l’arrivée d’un petit garçon aux côtés de son mari Daryl Sabara, et Meghan a maintenant révélé qu’elle prévoyait également de faire une pause après l’accouchement.

Le chanteur – qui sort un nouvel album intitulé ‘A Very Trainor Christmas’ plus tard ce mois-ci – a déclaré: « Une fois que l’album est sorti et que Noël est là, nous pouvons simplement aimer, nous concentrer sur le genre, nous préparer à accoucher et avoir un bébé et avoir un humain, puis je peux disparaître et devenir maman.

« Je ne vais probablement pas prendre une si longue pause. Je leur ai dit les trois premiers mois, laissez-moi tranquille – moi, bébé, c’est tout. Et mon mari. »

Meghan a l’impression d’être au milieu d’une période «magique» de sa vie avec son petit garçon en route.

Elle a déclaré à ‘Entertainment Tonight’: « Noël est tout pour moi, mais c’est tellement spécial pour moi que le premier album de Baby est mon album de Noël.

«Et tout ce que nous faisons, nous nous disons: ‘C’est son premier clip vidéo, et c’est sa première séance photo.’ C’est tellement magique. »

Meghan et son mari ont commencé à sortir ensemble après avoir été mis en place par Chloe Grace Moretz, qui est une amie commune.

Et le duo adoré a rapidement décidé qu’ils étaient un bon match l’un pour l’autre.

S’exprimant en 2018, le hitmaker ‘All About That Bass’ a déclaré: « J’étais définitivement positif le premier mois quand il était en tournée avec moi, et nous étions comme si nous vivions ensemble sur la route. »

Daryl, 28 ans, ressentait la même chose à propos de leur romance à l’époque.

Il a dit: « C’est super ringard, mais quand tu sais, tu sais. Dès qu’elle est entrée dans la pièce et que je l’ai vue, j’ai juste su: c’est celle-là. »

