Mastercard lance la campagne «Remerciez les fans» pour la finale du championnat du monde de League of Legends 2020

Mastercard a l’intention de «remercier les fans» de League of Legends avec une série «d’expériences numériques inestimables» mettant en vedette des joueurs professionnels, des streamers et des talents à l’antenne pour célébrer le 10e anniversaire des Mondiaux, a annoncé aujourd’hui la société.

En plus d’un spot diffusé en anglais et en mandarin et des expériences numériques inestimables, qui vont des ateliers aux rencontres, la campagne «Thank the Fans» de Mastercard comprend une collection capsule spéciale créée en partenariat avec Riot Games et la marque de style de vie de jeu. MANTEAU.

C’est l’heure de fêter ça! @MastercardNexus a préparé une série d’expériences #Priceless pour récompenser notre communauté pour une décennie de soutien et de passion inégalés. Suivez-les pour en savoir plus sur tout ce qu’ils ont prévu pour la journée des # Finales Mondiales2020! – LoL Esports (@lolesports) 29 octobre 2020

«Lorsque Mastercard offre des expériences qui intéressent les gens, nous constatons une joie et une enthousiasme sans équivoque parmi nos consommateurs, ainsi que la passion League of Legends Les fans d’esports ont pour le jeu indéniable », a déclaré Raja Rajamannar, directeur marketing et communication de Mastercard. «Je suis ravi de célébrer le 10e anniversaire de l’esport en remerciant les fans, les joueurs et les shoutcasters en organisant des opportunités uniques dans la vie. Ce sport rassemble des personnes d’horizons et d’âges différents du monde entier autour d’un intérêt commun – et cela n’a pas de prix.

Les expériences numériques inestimables de la campagne commenceront à être lancées sur Priceless.com le 31 octobre à 5 heures du matin. De nouvelles expériences seront dévoilées toutes les heures pendant 10 heures et seront disponibles sur la base du premier arrivé, premier servi. Ces «opportunités uniques dans la vie» mettront en vedette les meilleurs streamers et shoutcasters, comme un récapitulatif des Mondiaux avec l’entraîneur-chef de G2 Esports GrabbZ et un atelier de shoutcaster avec Ender et Excoundrel.

Mastercard publie simultanément une collection capsule sur Priceless.com conçue en partenariat avec Riot et CLOAK. La capsule comprend une cape emblématique, un t-shirt à manches longues, un sac de voyage et un puzzle – et le design de la collection a été inspiré par l’ensemble Ligue Campagne «Take Over» du 10e anniversaire d’esports. Chaque article sera vendu pour 10 $ pour commémorer l’occasion.

Pendant les 10 premières heures, Mastercard distribuera également un nombre limité de 1 380 RP groupés par heure sur la base du premier arrivé, premier servi.

«Grâce au soutien de Mastercard et de sa plateforme Priceless, nous avons pu améliorer le jeu et les compétitions pour les fans du monde entier», a déclaré Naz Aletaha, responsable des partenariats mondiaux pour les sports électroniques et du développement commercial chez Riot. «La puissance des partenariats, comme celui que nous avons avec Mastercard, nous permet d’élargir notre portée et d’améliorer la connexion avec notre communauté.»

Mastercard est devenu le premier sponsor mondial de Ligue esports dans le cadre d’un partenariat pluriannuel avec Riot annoncé en 2018.

