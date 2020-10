Révélé: les meilleures nouvelles voitures de Grande-Bretagne

Emile Henry Plat EMILE HENRY à tarte long grand cru

Notre Long Plat à Tarte révèle les recettes les plus classiques sous un nouvel angle. Avec ses parois hautes, il permet non seulement de réaliser des tartes longues et fines, mais aussi des quiches et clafoutis épais. Conçu en céramique HR® (Haute Résistance), il diffuse la chaleur et permet de cuire à coeur