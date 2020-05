Matthew Rhys tente de résoudre un crime indescriptible – / Film

Les choses deviennent sombres et de mauvaise humeur dans la dernière bande-annonce de Perry Mason. Cette mise à jour sur le drame de la salle d’audience de la vieille école a le personnage principal dans les années 1930, avant qu’il ne devienne avocat de la défense pénale et fasse ses os comme un œil privé. Matthew Rhys dirige un grand casting qui comprend John Lithgow, Tatiana Maslany, Juliette Rylance, Chris Chalk, Shea Whigham, Stephen Root, Gayle Rankin, Nate Corddry, Veronica Falcon, Jefferson Mays, Lili Taylor, Andrew Howard, Eric Lange, et Robert Patrick. Regarder le Perry Mason bande-annonce ci-dessous.

Bande-annonce de Perry Mason

J’ai été vendu le Perry Mason basé sur le teaser précédent, et cette bande-annonce vient de me revendre. J’adore le style affiché ici – la cinématographie trouble et sombre qui lui donne cette touche noire; les costumes froissés que portent les personnages; une horde de grands acteurs de personnages se pavanant; Les cheveux blonds platine de Tatiana Maslany – tout cela fonctionne si bien.

Voici le synopsis:

1931, Los Angeles. Alors que le reste du pays traverse la Grande Dépression, cette ville est en plein essor! Pétrole! Jeux olympiques! Images parlantes! Ferveur évangélique! Et un enlèvement d’enfant a très, très mal tourné. Basée sur des personnages créés par l’auteur Erle Stanley Gardner, cette série dramatique suit les origines de l’avocat de la défense criminelle le plus légendaire de la fiction américaine, Perry Mason. Lorsque le cas de la décennie tombe à sa porte, la poursuite incessante de Mason de la vérité révèle une ville fracturée et peut-être, une voie de rédemption pour lui-même.

Je n’ai jamais regardé l’original Perry Mason Série télévisée – c’était avant mon époque – donc je n’ai aucun attachement au personnage ou à son héritage. Mais je suis excité pour cette nouvelle série limitée, et j’espère qu’elle sera à la hauteur du marketing stellaire. Perry Mason est produit par (par ordre alphabétique), Amanda Burrell, Robert Downey Jr., Susan Downey, Ron Fitzgerald, Joe Horacek, Rolin Jones et Timothy Van Patten (qui dirige également); co-producteur exécutif: Aida Rodgers; producteur: Matthew Rhys; créé par Rolin Jones & Ron Fitzgerald; basé sur les personnages créés par Erle Stanley Gardner.

Chercher Perry Mason sur HBO le 21 juin.

