Modèle X et modèle S: Tesla réduit ses prix de 5 000 $

Tesla a récemment réduit les prix des modèles S, X et 3. Le modèle X et le modèle S sont principalement 5 000 $ moins chers.Le prix du modèle Y est resté inchangé.

Les nouvelles baisses de prix de Tesla ont été opérées en réaction à cette pandémie de coronavirus qui a indéniablement eu un impact sur les résultats trimestriels de la société.

Pour presque tous les modèles de sa gamme de véhicules, Tesla a maintenant baissé le prix en quelque sorte d’un mouvement inattendu et brusque. Les économies sont importantes pour ses modèles S et X, qui peuvent désormais être achetés pour 5 000 $ moins chers qu’auparavant, bien que le prix d’achat d’un modèle 3 ait baissé de 2 000 $. Vous pouvez maintenant choisir une marque. Le prix du modèle Y est resté le même.

Les réductions de coûts ci-dessus ne s’appliquent qu’aux achats en Amérique du Nord; cependant, la société devrait appliquer des réductions de coûts similaires.

L’impulsion derrière les nouvelles baisses de prix de Tesla, sans surprise, est à la traîne des ventes. Tesla tente d’améliorer la demande dans un environnement économique, avec le coronavirus affectant le marché mondial dans son ensemble. Et avec les investisseurs qui portent une attention particulière aux chiffres d’expédition de Tesla.

Reuters ajoute: le modèle X et le modèle S

Les ventes au détail d’automobiles aux États-Unis ont probablement diminué de moitié en avril par rapport à l’année précédente, ont révélé des données de J.D.Power. Les ventes en mai devraient très probablement s’améliorer en raison de la demande et des incitations offertes par les constructeurs automobiles, a indiqué la société d’analyse.

Tesla a supprimé hier toute référence à l’accès gratuit à la suralimentation pour les acheteurs de Model S et de Model X.

Le trimestre actuel à part, Tesla a été au cours des 24 derniers mois sur une sorte de séquence chaude. Par exemple, en 2019, Tesla a vendu plus de voitures qu’en 2017 et 2018. Récemment, 88 000 véhicules ont été livrés par Tesla. À titre de comparaison, et pour illustrer la croissance de Tesla, 14 810 voitures ont été livrées par l’entreprise tout au long du premier trimestre de 2016. (Modèle X et Modèle S)

Avant la pandémie, Tesla a annoncé son intention de vendre 500 000 véhicules dans le monde. Bien que la société ait initialement déclaré qu’elle pourrait atteindre les 500 000 seuils «confortablement», le coronavirus pourrait observer que la société était quelque peu en deçà.

Mis à part les chiffres des ventes, il convient de noter que Tesla a finalement montré aux investisseurs qu’elle pouvait constamment dégager des bénéfices. Au cours du trimestre en cours, par exemple, Tesla a présenté un gain de 16 millions de dollars. Et bien que ce ne soit pas un chiffre choquant, c’est un signe encourageant pour une entreprise qui saignait auparavant. (Modèle X et Modèle S)

Il va de soi que Tesla résistera à la tempête et sortira indemne. L’intérêt pour Model 3 n’a pas faibli de manière significative, et la firme pourrait sortir son Cybertruck très attendu. Il est facile d’oublier que les camionnettes sont régulièrement les véhicules les plus vendus aux États-Unis chaque année, c’est-à-dire que l’incursion de Tesla sur ce marché devrait entraîner une augmentation assez considérable des ventes au cours des prochaines décennies.

