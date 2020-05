Legally Blonde 3: Reese Witherspoon a annoncé les scénaristes du film!

IMAGE: Pinterest

Legally Blonde et Legally Blonde 2 étaient indéniablement les meilleurs films de comédie au début des années 2000. Allons! Qui n’a pas écrasé Elle Woods! Après 17 ans depuis la sortie de la partie 2, il y a des nouvelles de Legally Blonde 3. Voici ce que nous savons.

La revanche d’une blonde

La première partie est sortie en 2001 et les téléspectateurs sont rapidement tombés amoureux du film. Puis, avec la sortie de Legally Blonde 2: Red, White & Blonde, Reese Witherspoon a de nouveau séduit tout le monde en tant que Elle Woods. Admettons, nous voulions tous une autre partie. Et heureusement, le souhait va bientôt se réaliser!

Légalement blonde 3

Cette nouvelle a été annoncée pour la première fois en 2018 via la publication Instagram de Reese Witherspoon. Depuis que le visage de Legally Blonde avait elle-même dit que nous le croyions instantanément. Jetez un œil à ce que Witherspoon a publié sur Instagram le 7 juin 2018.

Mais depuis lors, il n’y a pas eu de mise à jour majeure sur le film. Ainsi, les spéculations sur l’annulation de la partie 3 ont commencé à faire surface.

Cependant, les espoirs des fans ont été rétablis avec la récente publication sur Instagram de Reese. Elle a mentionné qu’elle était heureuse d’avoir Mindy Kaling et Dan Goor comme scénaristes de Legally Blonde 3.

Vraiment dit, certaines choses sont censées être! Ainsi, nous pouvons maintenant être sûrs que la troisième partie de notre comédie préférée va se produire.

Qui est dans l’équipe?

Inutile de dire que Reese Witherspoon sera certainement la principale dame. En outre, comme elle l’a mentionné dans son post Instagram, Mindy Kaling, avec Dan Goor, rédigera le script de Legally Blonde 3. Dan Goor est l’homme derrière Brooklyn Nine-Nine. De plus, Kaling et Reese avaient déjà collaboré dans A Wrinkle in Time.

En outre, un autre élément d’enthousiasme est que les producteurs originaux seront de retour pour cette partie, et Reese Witherspoon fera également partie de l’équipe de production.

Luke Wilson et Jennifer Coolidge pourraient réapparaître dans Legally Blonde 3, mais il n’y a pas encore de confirmation officielle à ce sujet. De plus, la date de sortie n’a pas encore été annoncée.

IMAGE: PinterestLegally Blonde 3 intrigue

Selon les créateurs, le script va être un spin complètement nouveau et frais. En outre, Reese a déclaré que l’histoire serait remplie d’idées et de mode féministes impressionnantes.

Elle est très excitée à ce sujet car ce sera au niveau mondial. Il aura des animaux, des acteurs originaux et tout ce qui est incroyable.

Donc, avec une telle équipe d’écrivains et d’acteurs associée aux producteurs originaux, Legally Blonde 3 sera sûrement aussi emblématique que les deux premières parties. Nous espérons vraiment qu’il sera à la hauteur des normes élevées qu’ils ont fixées!