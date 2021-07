Marvel confirme que les séries Ms. Marvel et Hawkeye seront diffusées cette année sur Disney +

Cette année 2021 a été une année très active pour les studios Marvel. Après la sortie de Wandavision, Falcon et le soldat de l’Hiver, Loki puis What if…?, il y aura deux autres nouveautés cette année qui ont déjà été confirmées.

La vice-présidente exécutive de la production cinématographique de Marvel Studios, Victoria Alonso, a confirmé que cette année, atteindront les écrans de Disney+ les séries Ms. Marvel et Hawkeye, avec laquelle trois séries de merveille à l’écran cette année, c’est avoir les quatre films prévus pour 2021.

Après la sortie de Black Widow dans les cinémas et en accès premium sur Disney+ (sauf en France), de nouveaux films MCU arrivent, comme Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Eternals et Spider-Man : No Way Home, juste pour parler de ceux qui arriveront cette année. Mais aussi les séries y contribuent.

Nouvelle série Marvel en 2021

Cette année, étaient déjà confirmées les séries Mme Marvel et Hawkeye, bien que la date exacte de sortie n’ait pas encore été révélée par Disney+. Nous recevrons plus d’informations à ce sujet dans les prochains mois.

Concernant Ms. Marvel : « Kamala Khan est une fille comme toutes les autres vivant dans le New Jersey… Jusqu’à ce qu’un beau jour elle reçoive un cadeau incroyable. Mais… qui est vraiment Ms. Marvel ? Une adolescente ? Une musulmane ? Une inhumaine ? Tout ça en même temps ?”.

Avant de devenir Captain Marvel, Carol Danvers était Ms. Marvel, et maintenant elle a une digne héritière avec Kamala Khan.

Pour sa part, Hawkeye reviendra dans une série Marvel. Avec Hailee Steinfeld confirmé comme Kate Bishop et Jérémy Renner reprenant son rôle de Hawkeye de l’univers cinématographique Marvel (MCU), cette série est l’une des plus attendues de Disney+ en 2021.

On s’attend aussi à ce qu’apparaisse également Florence Pug, Interprétant Elena Belova, qui a reçu la mission d’assassiner Clint Barton pour l’avoir cru responsable de la mort de sa sœur Natasha Romanoff.