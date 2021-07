Malignant : James Wan revient à l’horreur avec un ami imaginaire et beaucoup de morts

James Wan, le créateur des célèbres sagas d’horreur Conjuring, Saw et Insidious, revient à son genre préféré avec Malignant, un film qui sortira dans les cinémas français le 1er septembre. Son retour est accompagné d’un ami invisible démoniaque et de nombreuses morts qui vont tourmenter la protagoniste, interprétée par Annabelle Wallis. La bande-annonce récemment publiée en fait l’un des films incontournables de l’année pour les amateurs d’horreur.

Le mal se concentre sur Madison, qui a constamment des visions de meurtres terribles. Elle est tourmentée par cet état, mais la situation empire lorsqu’elle découvre que ses visions sont des événements réels. C’est alors qu’entre en jeu un ami imaginaire qui l’a accompagnée toute sa vie et qui est maintenant de retour. Visions terrifiantes, entités démoniaques, meurtres… Le nouveau film de Wan promet de nous faire une peur bleue sur le siège du cinéma.

James Wan s’est imposé comme l’un des maîtres de l’horreur contemporaine et a récemment déclaré qu’il ne raconte que les histoires qu’il a envie de raconter, ce qui fait probablement partie de son succès.

“Je veux raconter des histoires que je verrais en tant que spectateur. Si je dois mettre la main sur quelque chose, c’est de raconter des histoires avec des personnages auxquels les gens peuvent s’identifier”, a déclaré Wan.

C’est ainsi qu’il a réussi à faire de Conjuring : Les Dossiers Warren l’un des meilleurs films d’horreur de l’histoire du cinéma.

Malignant - Bande-Annonce Officielle (VF) - James Wan

Lire cette vidéo sur YouTube

Aux commandes de l’histoire, on retrouve Annabelle Wallis, une habituée de l’univers Wan, apparue dans Annabelle et sa suite, Annabelle 2 : La Création du mal. En ce qui concerne l’horreur en général, Wallis a joué dans La momie, le film qui a tenté de donner le coup d’envoi du Dark Universe d’Universal. Elle est également Grace dans Peaky Blinders, une série pour laquelle elle est sûre d’avoir une légion de fans.

En plus de Annabelle Wallis, la distribution comprend également Maddie Hasson (M. Mercedes), George Young (Grace), Michole Briana White (Volcano) et Jacqueline McKenzie (Les 4400). Malignant ne sera disponible qu’au cinéma, mais quelques mois plus tard, il arrivera sur les plateformes, comme l’ont fait les films du studio tels que Godzilla vs Kong ou Mortal Kombat. Préparez-vous à avoir peur sur grand écran à partir du 1er septembre prochain.