365 DNI 2 : découvrez le nouveau rival de Massimo pour conquérir Laura

Si vous n’avez pas vécu dans une grotte en 2020, vous avez probablement entendu parler de 365 jours (ou 365 Days ou 365 DNI), le film controversé de Netflix qui dépeint la romance entre un mafieux et une victime d’enlèvement. Malgré des prémisses troubles, le film est devenu un grand succès sur Netflix, propulsant le nom de Michele Morrone au rang de célébrité. Mais les suites arrivent bientôt, et un nouveau nom promet de voler la vedette (et, peut-être, l’amour de la protagoniste) : voici Simone Susinna.

Le périple de Massimo et Laura dans 365 DNI

365 DNI suit l’histoire de Laura (Anna-Maria Sieklucka), une directrice commerciale prospère qui est kidnappée par le puissant mafieux Maximo Torricelli (Michele Morrone). Le beau jeune homme est obsédé par la protagoniste après l’avoir vue sur une plage des années auparavant et est déterminé à la conquérir. Pour ce faire, il lui donne un délai de 365 jours pour faire tomber la femme amoureuse du criminel. S’il échoue, elle sera libérée.

À la fin du long métrage (souvent comparé à Cinquante nuances de Grey), Laura et Massimo sont heureux et sur le point de se marier, jusqu’à ce que la femme soit entourée d’ennemis du truand, qui menacent de la tuer, laissant une accroche choquante pour le chapitre suivant. Depuis sa sortie en 2020, 365 jours a suscité de nombreuses controverses, pour avoir romancé le syndrome de Stockholm (où la victime crée une sorte de lien avec son kidnappeur) et les relations abusives. Même le chanteur Duffy a pris position contre le projet.

Qui sera le nouveau rival de Massimo dans 365 DNI 2 ?

Comme 365 jours est l’adaptation du premier livre d’une trilogie signée par Blanka Lipińska ; Netflix a pris le contrôle créatif de la franchise, confirmant la production de deux suites, dont le tournage a déjà commencé cette année. Les suites seront intitulées This Day et Next 365 Days. Le deuxième volet de la franchise montre les retrouvailles du couple après la grande frayeur du chapitre précédent. Cependant, la relation est affectée par la famille de la protagoniste, tandis qu’un homme mystérieux gagne le cœur et la confiance de Laura.

En réalité, Massimo devra faire face à deux rivaux importants dans sa vie, ce qui pourrait entraver sa relation avec Laura. Pour commencer, le protagoniste sera à nouveau kidnappé, cette fois par Marcelo « Nacho » Matos, joué par Simone Susinna. Ennemi de longue date, il est aussi un gangster déterminé à détruire Massimo et à gagner sa bien-aimée, amorçant ainsi un nouveau triangle amoureux.

Il est intéressant de noter que 365 jours 2 sera le premier rôle de Simone Susinna. Depuis sa jeunesse, le jeune homme a travaillé comme mannequin, où il a trouvé un grand succès. Il est également connu en Italie pour avoir participé à Isola dei Famosi, une émission de télé-réalité extrême qui réunit 14 personnes célèbres sur une île, où les concurrents subissent des épreuves d’endurance. Il a fini par obtenir une honorable deuxième place dans la production ; perdra-t-il aussi la bataille pour l’amour de Laura ?

Mais vous vous souvenez que nous vous avons dit que Massimo aura deux rivaux ? Outre Nacho, le protagoniste devra faire face à l’arrivée de son frère jumeau, Adriano, qui mène une vie en dehors du monde criminel qui entoure sa famille, mais n’a aucune affinité avec son frère. En d’autres termes, nous pourrions avoir Michele Morrone en double dose sur le petit écran.

La sortie de 365 DNI 2 est prévue pour 2022.