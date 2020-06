Maruti Vitara Brezza contre Ford Ecosport Drag Race

Voici une course de drag rapide qui se déroule entre Maruti Vitara Brezza et Ford EcoSport. Les deux sont des variantes diesel, mais Brezza obtient un moteur plus petit.

Maruti Vitara Brezza est l’un des VUS les plus populaires en Inde en ce moment, aux prises avec des goûts de Hyundai Venue. Alors que, Ford Ecosport est le pionnier qui a été l’un des premiers VUS sous-compacts en Inde. Ce n’était pas le premier, mais avec le succès d’Ecosport, d’autres constructeurs automobiles ont commencé à le faire.

Voici une course de dragsters entre le Ford EcoSport Diesel et le Maruti Vitara Brezza diesel. Deux tentatives ont été faites pour voir et confirmer le vainqueur actuel. Dans la première tentative, vous pouvez voir la Vitara Brezza prendre une longueur d’avance et elle court littéralement devant. L’Ecosport prend son temps et est fumé par Vitara.

Dans la deuxième tentative, les deux se battent. Il y a une compétition au coude à coude, car vous pouvez les voir gagner la première place pendant quelques secondes, puis l’autre prend la tête. Enfin vers la fin, Ecosport remporte la course avec littéralement quelques millisecondes en tête. Pour la deuxième tentative, les pilotes ont été changés.

Un amortisseur vient dans la façon dont EcoSport est légèrement plus puissant que le Vitara Brezza. Le premier obtient un moteur diesel à quatre cylindres de 1,5 litre qui produit 100 ch et 215 Nm de couple maximal. Le moteur diesel de Brezza est l’unité MJD de 1,3 litre qui produit 89 ch et 200 Nm de couple. Les deux atteignent leur couple maximal à seulement 1750 tr / min.

La principale raison pour laquelle Maruti Vitara Brezza a gagné est qu’il est relativement plus léger. Ecosport pèse environ 200 kilogrammes de plus que Brezza. De plus, le rapport couple / poids de Brezza est beaucoup plus élevé que celui d’Ecosport. Cependant, si leurs versions essence sont mises en course, il y a des chances que EcoSport gagne.

Vitara Brezza ne dispose désormais que d’un moteur à essence qui produit 104 BHP et est accouplé à une MT à 5 vitesses / AT à 4 vitesses. Ecosport perd sur les variantes automatiques et le moteur Ecoboost 1,0 litre mais continue avec les moteurs essence et diesel. Bientôt, il obtiendra un moteur turbo essence 1,2 litre du Mahindra XUV300.