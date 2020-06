Made in Abyss Saison 2: Distribution, intrigue et date de sortie

– – –

Mises à jour de la saison 2 de Made in Abyss: l’émission japonaise Made in Abyss est créée par Akihito Tsukushi. La série est publiée par Takeshobo et dirigée par Masayuki Kojima. Jusqu’à présent, la série a terminé sa première saison qui a été diffusée le 7 juillet 2017 et finalement diffusée le 29 septembre 2017.

La première saison de l’émission comporte 17 épisodes. L’émission est sérialisée en ligne dans Web Comic Gamma depuis 2012. La première saison de l’émission est disponible pour regarder sur Amazon Prime. Le genre de l’émission est la fiction d’aventure, la fiction noire et la science-fiction.

Le casting de Made in Abyss Saison 2

Le casting des saisons précédentes de l’émission devrait également revenir dans la deuxième saison, qui comprendra Miyu Tomita comme Riko, Mariya Ise comme Reg, Shiori Izawa, et Nanachi et Eri Kitamura comme Mitty. On s’attend à ce qu’il y ait de nouveaux visages sur la prochaine saison de la série.

Le complot du Made in Abyss Saison 2

L’histoire de la série raconte l’histoire d’une jeune femme du village, Riko, qui part en mission pour retrouver sa mère perdue depuis longtemps avec son copain robot à l’intérieur de la Terre en plongeant. L’histoire contient un paquet d’aventures et l’innocence de Riko. Au cours de la prochaine saison, nous pouvons nous attendre à beaucoup plus d’expérience dans l’abîme. L’histoire de Reg sera également incluse et comment il s’est transformé en cyborg.

Date de sortie de Made in Abyss Saison 2

Bien que le renouvellement de l’émission pour une nouvelle saison ait été déclaré l’année dernière, il n’y a cependant pas d’annonce officielle de la date de sortie de la saison 2 Made in Abyss. Un certain nombre de récompenses ont été remportées par la série, dont l’Anime de l’année aux Crimesyroll’s Anime Awards 2017. La série est devenue immensément populaire parmi ses amants du monde entier.

