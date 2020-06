God of war 5 tout ce que vous devez savoir!

– – –

God of War est un jeu d’action-aventure associé en soins infirmiers développé par Santa Monica Studio et révélé par Sony Interactive Recreation.

La franchise de jeu « God of War » de Sony Santa Monica est l’une des plus grandes franchises PlayStation propriétaires, à commencer par la PlayStation 2 en 2005 et en continuant dans une méthode ou complètement différente.

God of war pourrait être un jeu dont on parle beaucoup pour les joueurs, et pour tous ceux que vous êtes d’énormes demandeurs pour les stations de jeu. Les fans sont durs la nouvelle saison du dieu de la guerre avec tous les développements technologiques les plus récents et avancés.

Sony Santa Monica n’a pas dévoilé la date de sortie de « God of War 5 », sinon vous pouvez également vous attendre à un titre de remplacement. Cependant, le directeur de la série Corey Barlog a récemment déclaré que le versement successif ne mettrait pas des années à se développer à cause du «God of War» de 2018. Cela implique que les téléspectateurs devraient s’attendre à examiner le God of War cinq en magasin une fois en 2022, mais j’espère, une touche plus tôt.

La suite God of War pourrait continuer directement à partir des événements du jeu précédent. Cependant, nous prédisons que cela pourrait attirer l’attention de saisir un parent mâle pâle associé en soins infirmiers et associé en soins infirmiers Atreus Kratos honnête sur l’expertise.

Il a fallu 5 ans car il avait fallu repenser les personnages et un ensemble de remplacement pour développer God of War 4. Cependant, dans ces circonstances, il est possible de calculer que le lancement puisse avoir lieu en 2021 ou 2020.

Il a déclaré que l’équipe avait suffisamment d’idées d’histoires pour 5 nouveaux matchs. Il a ensuite déclaré sur Twitter qu’il parlait honnêtement qu’il n’y avait pas de concept pour 5 de nombreux titres de God of War. Cependant, il semble qu’ils aient besoin de beaucoup de matériel pour figurer dans God of War Five. Donc, l’attente des fans va se précipiter avant longtemps.

Restez à l’écoute pour de nombreuses mises à jour!

– – –