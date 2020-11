Maroons Cameron Munster révèle l’histoire de la fameuse photo d’équipe

La star des Maroons, Cameron Munster, a levé le voile sur son apparition infâme lors de la photo de l’équipe du Queensland avant le coup d’envoi de la série State of Origin de ce mois-ci.

Munster, qui venait de remporter une grande victoire finale avec le Storm, a dû écourter les célébrations de son poste de premier ministre dans la LNR pour assister à des fonctions de représentant pour son État.

Le meneur de jeu de 25 ans avait une campagne Origin dont il se souvenait quand il a mené les Maroons à une victoire choc 2-1 dans la série, se méritant la médaille Wally Lewis pour le joueur de la série.

Mais avant que sa course de rêve avec les Maroons ne commence, il a pris un départ précaire avec le légendaire entraîneur du Queensland Wayne Bennett, qui était furieux contre lui lorsqu’il lui a demandé s’il pouvait faire la fête à Byron Bay avec ses coéquipiers de Storm avant de se rendre au camp.

Cameron Munster (Getty)

« C’est assez flou. J’ai un souvenir très vague », a déclaré Munster Le skipper et le Prez Podcast.

«J’étais assis là à signer des maillots pour le poste de Premier ministre et j’avais Cooper (Johns) à ma gauche et Brandon (Smith) à ma droite… et il n’en faut pas trop pour me convaincre de prendre une bière.

«Brandon a dit ‘faisons juste un repas avec et nous irons à Byron pour une nuit ou deux, fêtons juste un peu plus’.

«Et j’ai eu Cooper Johns dans mon oreille et il est le meilleur pour faire un discours de motivation et vous lever – et cela m’a fait monter.

«Alors je me souviens juste d’avoir sonné (Bennett) et l’appel n’a pas pris trop de temps. C’était à peu près juste ‘mec, va te faire foutre ici’. Ça ne s’est pas vraiment bien passé.

L’entraîneur des Maroons du Queensland Wayne Bennett. (Getty) (Getty)

Le jour où Munster est arrivé dans le camp du Queensland, il est instantanément devenu un mème Internet en raison de son arrivée coïncidant avec les photos de l’équipe des Maroons. Les coups de feu le dénoncent publiquement pour avoir célébré dur avant d’arriver au camp.

Munster a admis que prendre des photos d’équipe était la dernière chose qu’il espérait après s’être retrouvé au camp sans avoir dormi pendant des jours.

« Il y avait une personne qui attendait au front pendant une ou deux heures pendant que j’essayais de me convaincre que j’allais au camp. Alors nous sommes arrivés à la Gold Coast et je n’avais toujours pas dormi », a-t-il dit.

«Je suis entré dans le camp et on m’a dit que nous devions faire des photos d’équipe et je les ai regardés et j’ai dit ‘vous vous moquez de moi… donnez-moi encore un jour, regardez-moi’.

«Nous devions faire des célibataires, nous devions faire des photos d’équipe et nous devions aussi faire la colonne vertébrale… Je ne peux pas imaginer à quoi je ressemblais sur ces autres photos, mais je m’endormais pratiquement sur la photo d’équipe. «