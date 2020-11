Les précommandes de Cyberpunk 2077 dépassant The Witcher 3, la plupart sont numériques

Cyberpunk 2077 peut déjà être sur la bonne voie pour surperformer The Witcher 3: Chasse sauvage au lancement, puisque le dernier RPG de CD Projekt RED a surpassé The Witcher 3 en termes de précommandes. Étant donné que ce dernier a déplacé plus d’un million d’unités de pré-lancement, il est prudent de dire Cyberpunk 2077 est dans le même stade. Le plus intéressant, mais pas du tout surprenant, est le fait que la plupart des précommandes du nouveau titre concernent des versions numériques.

Lors d’un appel d’investisseurs plus tôt cette semaine, le directeur financier de la société Piotr Nielubowicz a divulgué des précommandes pour Cyberpunk 2077 dépassent ceux de The Witcher 3. Seeking Alpha a transcrit la conversation, dans laquelle Nielubowicz a également révélé que CD Projekt RED s’attend à ce que le ratio des ventes numériques soit supérieur à celui des ventes physiques. Une telle estimation est basée sur des données liées à Cyberpunk 2077 numéros de précommande.

Selon le CFO, «le rapport attendu entre le numérique et le physique sur nos ventes, tel que nous le voyons sur les précommandes numériques, est très fort, donc nous sommes certainement plus dans le déplacement du potentiel de division numérique / physique, et plus du côté numérique. Il a poursuivi: «Jusqu’où allons-nous? Honnêtement, nous ne savons pas, certainement plus loin que ce que nous avions sur The Witcher 3 et certainement plus de 50% devraient provenir du canal numérique. »

De façon intéressante, The Witcher 3’s Le succès indique que plus un jeu est disponible longtemps, plus «la scission passe au numérique». La dernière sortie de Geralt a généré «la grande majorité» de ses revenus grâce aux ventes numériques, a déclaré Nielubowicz aux investisseurs. Pendant ce temps, 99% des revenus générés par CDPR pour Le sorceleur et The Witcher 2 proviennent d’unités numériques vendues. Il a conclu: «Donc, c’est la seule direction à laquelle on peut s’attendre à court et à long terme.

Après trois délais distincts, Cyberpunk 2077 sera enfin lancé numériquement et au détail le 10 décembre pour la PS4, le PC et la Xbox One. Les propriétaires de PS5 et de Xbox Series X | S peuvent s’aventurer dans le monde dynamique de Night City via la rétrocompatibilité. Une version native de nouvelle génération devrait arriver à une date non spécifiée en 2021.

[Source: Seeking Alpha via PC Games Insider]