Cette semaine chez Apple: iOS 15 pourrait supprimer le support de l’ancien iPhone, ainsi que les iPad mini-LED

Cette semaine dans l’actualité Apple, nous avons entendu des rumeurs liées à iOS 15, l’édition 2021 du système d’exploitation iPhone. Selon certaines informations, Apple pourrait ne pas distribuer iOS 15 sur deux iPhones actuellement pris en charge. Lisez ci-dessous pour voir si le vôtre fait la coupe.

Dans d’autres nouvelles d’Apple, nous avons entendu beaucoup de nouvelles sur les PC Mac équipés de M1, qui sont maintenant dans la nature. Nous avons également entendu dire que l’avenir des Mac basés sur Intel n’est probablement pas fini, la possibilité d’exécuter Windows sur des Mac basés sur M1 et toute une série de rumeurs sur les iPad 2021.

Voir le tour d’horizon des actualités Apple ci-dessous pour toutes les dernières.

Les principales actualités Apple de la semaine dernière:

iOS 15 pourrait supprimer deux anciens modèles d’iPhone: Apple a une longue histoire de mettre à jour même ses téléphones les plus anciens avec les dernières versions d’iOS. Cependant, il doit éliminer certains modèles plus anciens de la liste à chaque nouvelle itération. Apparemment, l’iOS 15 de l’année prochaine pourrait abandonner l’iPhone 6S, l’iPhone 6S Plus et l’iPhone SE d’origine. Les modèles 6S ont chuté en 2015 et l’iPhone SE a chuté en 2016, de sorte que ces téléphones ont eu toute leur longueur.

Apple a une longue histoire de mettre à jour même ses téléphones les plus anciens avec les dernières versions d’iOS. Cependant, il doit éliminer certains modèles plus anciens de la liste à chaque nouvelle itération. Apparemment, l’iOS 15 de l’année prochaine pourrait abandonner l’iPhone 6S, l’iPhone 6S Plus et l’iPhone SE d’origine. Les modèles 6S ont chuté en 2015 et l’iPhone SE a chuté en 2016, de sorte que ces téléphones ont eu toute leur longueur. Il pourrait y avoir des iPad OLED avec les modèles de mini-LED supposés: Nous avons entendu des tonnes de rumeurs concernant l’utilisation prévue par Apple de la technologie Mini-LED dans certains de ses futurs produits. Maintenant, cependant, nous avons une rumeur selon laquelle les futurs iPad Pro viendront avec des modèles Mini-LED et des modèles OLED. La rumeur OLED est nouvelle, car nous nous attendions à ce qu’Apple passe des panneaux LCD aux mini-LED sans OLED du tout. Nous devrons attendre et voir si cela se passe.

Nous avons entendu des tonnes de rumeurs concernant l’utilisation prévue par Apple de la technologie Mini-LED dans certains de ses futurs produits. Maintenant, cependant, nous avons une rumeur selon laquelle les futurs iPad Pro viendront avec des modèles Mini-LED et des modèles OLED. La rumeur OLED est nouvelle, car nous nous attendions à ce qu’Apple passe des panneaux LCD aux mini-LED sans OLED du tout. Nous devrons attendre et voir si cela se passe. En parlant d’iPad, un modèle 5G pourrait être en préparation: Dans ce qui ne devrait pas être une nouvelle surprenante, des rumeurs ont surgi cette semaine suggérant qu’Apple pourrait travailler sur un nouveau modèle d’iPad Pro haut de gamme prenant en charge mmWave 5G. Cela pourrait probablement être le même iPad Pro avec un écran Mini-LED de 12,9 pouces. Si c’est vrai, ce sera un iPad cher.

Dans ce qui ne devrait pas être une nouvelle surprenante, des rumeurs ont surgi cette semaine suggérant qu’Apple pourrait travailler sur un nouveau modèle d’iPad Pro haut de gamme prenant en charge mmWave 5G. Cela pourrait probablement être le même iPad Pro avec un écran Mini-LED de 12,9 pouces. Si c’est vrai, ce sera un iPad cher. Les utilisateurs de M1 Mac disent que Bluetooth est un gros problème: Maintenant que les PC Mac équipés de M1 sont dans le monde réel, nous commençons à avoir une meilleure idée de leurs performances. Malheureusement, il semble que le Bluetooth sur les systèmes alimentés par M1 soit médiocre, car de nombreux utilisateurs du monde entier citent les mauvaises connexions comme un problème majeur. Les utilisateurs de Mac Mini semblent être les plus touchés.

Maintenant que les PC Mac équipés de M1 sont dans le monde réel, nous commençons à avoir une meilleure idée de leurs performances. Malheureusement, il semble que le Bluetooth sur les systèmes alimentés par M1 soit médiocre, car de nombreux utilisateurs du monde entier citent les mauvaises connexions comme un problème majeur. Les utilisateurs de Mac Mini semblent être les plus touchés. Le développeur prouve que Windows sur les puces M1 est possible: Alexander Graf a récemment virtualisé la version Arm de Windows sur un PC Mac M1. Cela prouve que rien n’empêche Microsoft d’offrir une prise en charge Windows de type Boot Camp pour les systèmes M1. C’est juste une question que Microsoft fasse réellement cela, ce qui correspond à ce qu’Apple a affirmé il y a quelques jours.

Alexander Graf a récemment virtualisé la version Arm de Windows sur un PC Mac M1. Cela prouve que rien n’empêche Microsoft d’offrir une prise en charge Windows de type Boot Camp pour les systèmes M1. C’est juste une question que Microsoft fasse réellement cela, ce qui correspond à ce qu’Apple a affirmé il y a quelques jours. Plus de MacBook Intel toujours en cours: Si la nouveauté de la puce M1 vous rend nerveux, ne vous inquiétez pas. «L0vetodream», fuyant fiable, dit qu’il pourrait encore y avoir de nouveaux MacBook basés sur Intel en 2021. Ces machines Intel se vendraient aux côtés des machines M1, permettant aux utilisateurs préoccupés par les programmes hérités de continuer à passer à un nouvel ordinateur portable ou PC. Cependant, finalement, le support Intel s’arrêtera et les Mac basés sur Arm seront la seule option – mais pas l’année prochaine, peut-être.

Vous envisagez de faire le changement?

Si vous lisez cet article d’actualité Apple sur un appareil iOS et que vous envisagez de passer à Android, nous avons plusieurs articles et guides qui peuvent vous aider dans ce processus. Malgré ce à quoi cela peut paraître, passer d’iOS à Android est plus facile que jamais, et de nombreux services et systèmes sur iOS ont des homologues similaires ou même identiques sur Android.

Le meilleur endroit pour commencer serait notre guide sur la façon de passer de l’iPhone à Android, qui passe en revue toutes les bases. Nous avons également des guides plus spécifiques, tels que comment transférer votre calendrier de l’iPhone vers Android. Nous avons également des guides d’applications qui vous donneront les meilleures alternatives aux agrafes iOS, telles que notre liste des meilleures alternatives à FaceTime sur Android.

Si vous recherchez un excellent appareil Android pour remplacer votre iPhone, consultez notre liste des meilleurs smartphones Android disponibles actuellement.