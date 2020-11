ManUnited de retour sur la voie du succès après deux faillites

Le champion anglais du record de Manchester United a apparemment surmonté à nouveau son creux intermédiaire. Dans l’après-midi, le promu Leeds United est en action au Crystal Palace (maintenant dans le téléscripteur en direct), plus tard le Chelsea FC rencontrera Sheffield United (18h30 dans le téléscripteur en direct)

Grâce notamment au double packer Bruno Fernandes, les Red Devils se sont imposés 3: 1 (2: 1) après deux matches de compétition successifs au FC Everton et se sont ainsi reconnectés à la moitié supérieure du tableau.

Fernandes a tourné le match pour l’adversaire de groupe de la Ligue des champions du club de Bundesliga RB Leipzig avec ses buts en sept minutes (25e et 32e). La nouvelle recrue Edinson Cavani a tout clarifié dans le temps d’arrêt (90 + 5) avec son premier but pour l’équipe d’Old Trafford.

Avant la saison quatre et cinq buts pour Fernandes, le meilleur buteur portugais lors de la précédente saison de Ligue Europa, ManUnited a pris du retard grâce à Bernard (19e). Plus récemment, il y a eu un 0: 1 au championnat contre Arsenal et un 1: 2 en Ligue des champions contre le représentant turc Basaksehir.

