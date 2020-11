Pourquoi l’histoire de Black Widow est «  horrifiante  », selon Florence Pugh

Le voyage de Natasha Romanoff dans l’univers cinématographique Marvel est rempli de tragédie, d’abus, de violence et de rédemption. Dès son plus jeune âge, elle a été formée pour être un assassin sans lien personnel et, comme nous l’avons appris en Avengers: l’ère d’Ultron, cela comprenait même la stérilisation. Les choses ont commencé à changer, cependant, quand elle est tombée sur le radar du SHIELD et a rejoint l’organisation pour tenter de retirer une partie du rouge de son registre. Romanoff ferait beaucoup de choses héroïques en tant que membre des Avengers, mais son plus grand acte était son sacrifice tragique en Avengers: Fin de partie.