Manchester City : après une blessure au genou, Sergio Aguero se rend en Espagne pour enquête

Sergio Aguero de Manchester City semble avoir subi une grave blessure au genou et se rendra en Espagne pour une enquête plus approfondie.

» Les analyses que j’ai faites ce matin ont confirmé que mon genou gauche était endommagé « , a déclaré mardi sur Twitter mardi 32 ans: » C’est dommage, mais je me concentre à revenir le plus tôt possible. « Voir aussi Liverpool FC - Jürgen Klopp après son retour à l'entraînement par équipe: "Toujours le même groupe"

Le champion anglais a confirmé la blessure du meilleur buteur et a annoncé via un service de messages courts: « Aguero se rendra maintenant à Barcelone pour voir le Dr Ramon Cugat pour une enquête plus approfondie. » Cugat est considéré comme un expert des blessures au genou et a soigné le professionnel de ManCity Kevin de Bruyne et le champion du monde Andres Iniesta ou Thiago du FC Bayern dans le passé.

Aguero a été blessé lors de la victoire de Citys 5-0 contre Burnley lundi. Le défenseur de Burnley, Ben Mee, a frappé légèrement le pied de l’attaquant, infligeant une pénalité.