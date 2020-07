A Plague Tale: Innocence vend plus d’un million d’exemplaires dans le monde

A Plague Tale: Innocence est l’un des plus grands éditeurs que Focus Home Interactive ait jamais sorti et qui semble se traduire par de nombreuses ventes plus d’un an après sa sortie. Asobo Studio a annoncé aujourd’hui que le jeu s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires à travers le monde, ce qui en fait certainement un projet réussi pour le développeur.

Et même si une suite n’a pas encore été officiellement confirmée, nous serions surpris si cela ne se produisait pas. En décembre 2019, des rumeurs suggéraient qu’un suivi serait révélé à un moment donné cette année. Il serait lancé en 2022, suggéraient les spéculations. Bien sûr, cela ne s’est pas encore produit, mais la pandémie de coronavirus a peut-être désorganisé les campagnes promotionnelles.

Nous sommes ravis d’annoncer que A Plague Tale: Innocence s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde! Cela n’aurait pas été possible sans notre communauté et nous tenons à remercier chacun d’entre vous d’avoir soutenu le jeu et @AsoboStudio ❤️🐀! pic.twitter.com/YQacwAemIo – A Plague Tale (@APlagueTale) 1 juillet 2020

