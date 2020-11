Man City, Chelsea et Liverpool gagnent alors que la normalité revient à l’EPL – Football

Un jour où l’incertitude régnait en Angleterre alors que la nation se préparait à retourner en lock-out, la Premier League est revenue à quelque chose qui ressemblait à la normalité.

Trois des équipes attendues pour le titre – Manchester City, Chelsea et Liverpool – ont toutes remporté des victoires lors de matches consécutifs samedi. Il y avait aussi la vue familière de Liverpool, le champion en titre, de retour au sommet du classement grâce à un but tardif qui devient sa marque de fabrique.

Diogo Jota est sorti du banc et a marqué à la 85e minute pour remporter à Liverpool une victoire acharnée 2-1 contre West Ham, portant le record invaincu de l’équipe en championnat à Anfield à 63 matchs – à égalité pour la plus longue séquence de l’histoire du club. .

C’est un but en trois matchs consécutifs pour Jota, une signature de l’intersaison qui donne un avantage supplémentaire à l’attaque de Liverpool. Il est nécessaire compte tenu des difficultés de l’équipe en défense.

Un peu bizarrement, les champions en titre mènent la ligue – par trois points d’Everton, après avoir joué un match de plus – malgré la pire défense de la division après avoir concédé 15 buts jusqu’à présent.

Le dernier but inscrit par Liverpool était également évitable, Joe Gomez dirigeait un dégagement droit contre Pablo Fornals, qui a réussi une arrivée dans le coin inférieur à la 10e minute.Mohamed Salah a égalisé pour Liverpool sur penalty juste avant la mi-temps après avoir été trébuché par Arthur Masuaku. Cela a porté Salah à sept buts, un derrière le meilleur buteur de la ligue, Son Heung-min de Tottenham.

Le vainqueur de Jota est survenu à peu près au moment où le Premier ministre britannique Boris Johnson annonçait un verrouillage de quatre semaines en Angleterre, à partir de jeudi.La Premier League sera autorisée à continuer – les matchs se jouent déjà sans supporters et avec des joueurs soumis à des tests réguliers. – donc la rencontre tant attendue entre Man City et Liverpool se déroulera comme prévu le week-end prochain.

La ville pourrait commencer à trouver une forme après un début difficile.

Une victoire 1-0 bien contrôlée à Sheffield United a permis à City de revenir dans la moitié supérieure du classement et de rester à cinq points de Liverpool, avec un match en cours. Kyle Walker a été le buteur contre son équipe d’enfance.

Chelsea a suivi avec une victoire 3-0 à Burnley – obtenue grâce à des buts de Hakim Ziyech, Kurt Zouma et Timo Werner – et s’est classée parmi les quatre premiers.

Les six premiers tours de la Premier League ont été marqués par de nombreux buts et des lignes de score encore plus bizarres – y compris la défaite 7-2 de Liverpool à Aston Villa et la défaite 5-2 à domicile de City contre Leicester.

Les choses pourraient cependant commencer à se normaliser.

