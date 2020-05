Lionsgate annonce les dates de sortie de John Wick 4 et Spiral – / Film

L’autre jour, nous avons publié une histoire disant que John Wick Chapitre 4 était quasiment garanti de passer de sa version du 21 mai 2021. Effectivement, Lionsgate vient de mélanger tout un tas de dates de sortie à venir, et John Wick 4 était l’un d’eux. le Keanu Reeves la suite n’arrivera pas dans les salles avant 2022. Spirale, le Vu redémarrer avec Chris Rock, évolue également – de cette année à 2021.

Le coronavirus n’interfère pas seulement avec les films de cette année, il a un effet d’entraînement avec les films jusque dans l’année prochaine et au-delà. Lionsgate vient de dévoiler toute une série de nouvelles dates pour ses prochains films, dont John Wick 4, Spirale, et plus. Voici la nouvelle gamme:

Underdog américain: l’histoire de Kurt Warner – Nouvelle date de sortie: 10 décembre 2021.

De Kingdom Story Company et des Erwin Brothers vient un film basé sur l’incroyable histoire vraie de Kurt Warner, qui est passé des étagères de stockage dans un supermarché pour devenir deux fois MVP de la NFL, Super Bowl MVP et quart-arrière du Hall of Fame.

L’atout – Nouvelle date de sortie: 23 avril 2021.

Rembrandt (Michael Keaton) et Anna (Maggie Q), deux des plus grands assassins du monde, parcourent le monde et se disputent des contrats prestigieux. Lorsque le mentor d’Anna (Samuel L. Jackson) est assassiné, elle et Rembrandt doivent former une alliance difficile pour retrouver le tueur et venger sa mort.

Barb et Star vont à Vista Del Mar – Nouvelle date de sortie: 16 juillet 2021.

L’été prochain, sortez de votre coquille avec Barb and Star. Des filles qui vous ont apporté « Bridesmaids » (co-stars et co-écrivains Kristen Wiig et Annie Mumolo) vient « Barb and Star Go to Vista Del Mar. » Des amis de toujours Barb et Star se lancent dans l’aventure de leur vie lorsqu’ils décident de quitter leur petite ville du Midwest pour la première fois… jamais. Romance, amitié, complot diabolique d’un méchant… Accrochez-vous à votre jupe-culotte, BARB AND STAR arrive dans les théâtres ÉTÉ 2021! Le film met également en vedette Jamie Dornan, Damon Wayans, Jr., Wendi Mclendon-Covey, Vanessa Bayer, Fortune Feimster, Rose Abdoo, Phyllis Smith et Reyn Doi.

Fatale – Nouvelle date de sortie 30 octobre 2020.

Dans ce thriller psychologique plein de suspense et de provocation, un agent sportif à succès, Darren (Michael Ealy), regarde sa vie parfaite disparaître lentement quand il s’emmêle dans une enquête policière menée par un détective discrédité, disgracié et déterminé (Hilary Swank), avec qui il avait un stand d’une nuit sauvage. Réalisé par Deon Taylor.

Le garde du corps de l’épouse d’Hitman – Nouvelle date de sortie: 20 août 2021.

Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson sont de retour en tant que couple étrange mortel, avec Salma Hayek leur donnant tout ce qu’ils peuvent gérer avec son attitude et son propre instinct de tueur. Le trio est contraint à une autre mission potentiellement mortelle pour sauver l’Europe d’un zélote vengeur et puissant. Antonio Banderas et Morgan Freeman rejoignent ce casting de stars.

John Wick: Chapitre 4 – Nouvelle date de sortie: 27 mai 2022.

Le quatrième épisode de la franchise à succès, avec Keanu Reeves et réalisé par Chad Stahelski.

Spirale – Nouvelle date de sortie: 21 mai 2021.

Un cerveau sadique déchaîne une forme de justice tordue dans «Spiral», le nouveau chapitre terrifiant du livre de «Saw». Travaillant dans l’ombre d’un vétéran de la police estimé (Samuel L. Jackson), l’inspecteur détective Ezekiel «Zeke» Banks (Chris Rock) et son partenaire recrue (Max Minghella) se chargent d’une enquête macabre sur des meurtres qui rappellent étrangement les meurtres de la ville. horrible passé. Pris au piège sans le savoir dans un mystère qui s’approfondit, Zeke se retrouve au centre du jeu morbide du tueur. Réalisé par Darren Lynn Bousman (SAW II, III et IV).

Voyageurs – Nouvelle date de sortie: 25 novembre 2020.

Avec l’avenir de la race humaine en danger, un groupe de jeunes hommes et femmes, élevés pour une intelligence accrue et pour supprimer les pulsions émotionnelles, se lancent dans une expédition pour coloniser une planète lointaine. Mais lorsqu’ils découvrent des secrets troublants sur la mission, ils défient leur formation et commencent à explorer leurs natures les plus primitives. Alors que la vie à bord du navire descend dans le chaos, ils sont consumés par la peur, la luxure et la soif de pouvoir. «Voyagers» est un thriller euphorique sur l’éveil explosif de nos désirs les plus primitifs. Avec Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, Colin Farrell, le film est écrit et réalisé par Neil Burger.

