From The Frontline Of Shutdown – La bande dessinée dans votre avenir

Rod Lamberti de Rodman Comics d'Ankeny, Iowa écrit chaque semaine pour Bleeding Cool. Il écrit du cœur de l'arrêt,

J’ai essayé de garder le cap ici. Utiliser la page Facebook du magasin pour rester en contact avec nos clients. Donner des mises à jour sur quand nous pouvons rouvrir. Essayer de maintenir une bonne attitude. Essayer d’être calme et « professionnel ». Essayer de faire ma meilleure impression de Spock tout en se retenant, voulant aller tout Kirk. « Avancez à toute vitesse, enfreignez la première directive pour la dixième fois! »

Le gouverneur de l’Iowa a annoncé cette semaine que le comté de Polk où se trouve mon magasin verra son mandat de fermeture non essentiel prolongé jusqu’au 15 mai. L’Iowa gère le coronavirus de façon très étrange. L’Iowa a été divisé en six sections pour lutter contre le virus. Je comprends le raisonnement pour prolonger le mandat. La sécurité publique. L’Iowa compte 99 comtés. 77 comtés de l’Iowa assouplissent les restrictions. Que je ne comprends pas. Je ne suis pas un scientifique, bien que d’après ce que je retiens de la conférence de presse de lundi par le gouverneur, si je veux manger dans un restaurant, je ne peux pas le faire dans le comté de Polk bien que je puisse conduire une vingtaine de minutes dans un autre comté et manger à l’intérieur Là. N’est-ce pas un excellent moyen de propager éventuellement le virus? Ou attraper le virus? C’est un sacré pari. Si le virus ne se propage pas, les gens diront que c’était la bonne chose à faire. Si cela se propage, les gens diront que c’était une erreur. Certes, certains restaurants sont fermés pour de bon, certains ne rouvriront pas en raison des restrictions, bien que certains rouvriront. Ils ne le font pas parce que ce sont de mauvaises personnes. Une entreprise doit gagner de l’argent pour payer ses dettes. Pour moi, tout cela est très risqué.

Les choses changent. Les magasins ont reçu des bandes dessinées DC de leurs nouveaux fournisseurs et du peu que j’ai lu semblait heureux. Je sais que je l’étais. Beaucoup de papier bulle utilisé. Les bandes dessinées n’étaient pas pressées contre les côtés de la boîte. Des groupes de bandes dessinées ont été enveloppés dans du plastique pour empêcher tout mouvement pendant l’expédition. Aucune pénurie ou bande dessinée endommagée. Beaucoup d’efforts ont été faits pour la protection des bandes dessinées. Souvent, dans le passé, nous pouvions jeter deux livres dans une boîte et quand je les reçois, ils sont endommagés.

Nous avons fait du trottoir mardi de 5 h 30 à 8. Nous avons eu des gens ravis de pouvoir obtenir de nouvelles bandes dessinées grâce à DC nous permettant de vendre leurs bandes dessinées mardi. Les fans de DC n’attendent plus jusqu’à mercredi? Nous en avons beaucoup qui aimeraient ça. J’espère que les nouveaux fournisseurs de DC seront là pour rester.

Mardi m’a également donné plus d’espoir. Le taux de participation a été bien meilleur que ce que je pensais. Nous l’avons annoncé sur notre page Facebook et publié une partie de ce que nous avions sous la main. J’ai posté certaines des bandes dessinées True Believer que Marvel a publiées. Je pensais que certaines personnes aimeraient peut-être les bandes dessinées en dollars en ces temps fous. En quinze minutes, tous les numéros de True Believers des Fantastic Four, She Hulk et Avengers, récemment sortis, avaient disparu. Même chose avec la Justice League Dollar Comic de Geoff Johns et Jim Lee. Nous serons sûrs d’avoir plus de bandes dessinées en dollars pour notre trottoir mardi prochain. Bon nombre des anciens numéros que nous avons publiés sur Facebook ont ​​été vendus. Des articles haut de gamme comme le Marvel Masterworks vol 18 d’Amazing-Spiderman vendu. Les gens voulaient du matériel de lecture.

Les mardis de DC semblent actuellement être là pour rester. Quelles autres choses peuvent changer? Disney est passé de la recherche d’un bon budget à des millions de dollars. Disney pourrait très bien avoir besoin d’argent à l’avenir. Disney a acheté Marvel pour plus de quatre milliards de dollars. Les films Marvel ont probablement valu beaucoup plus. Une vente pourrait-elle avoir lieu à l’avenir pour rapporter des liquidités indispensables? Disney a beaucoup de propriétés qu’ils pourraient vendre à la place et pourraient emprunter leur chemin. Le temps dira combien de temps les gens resteront loin des cinémas et des parcs d’attractions. Avant même la fermeture des cinémas, la fréquentation diminuait à cause du virus.

Ventes de bandes dessinées. Est-ce que le fait de ne pas pouvoir acheter de nouvelles bandes dessinées incitera les gens à vouloir plus ou moins de bandes dessinées? J’ai déjà utilisé cette citation de Mark Twain, « pour qu’un homme ou un garçon convoite une chose, il suffit de rendre la chose difficile à atteindre ». Les gens seront-ils plus enthousiastes à propos des bandes dessinées en raison de ne pas en recevoir pendant environ un mois? Alors que l’économie passe soudainement de presque toutes les personnes valides capables d’obtenir un emploi (étant donné que ce n’est peut-être pas un excellent travail rémunéré) à une augmentation du chômage, les gens seront-ils obligés de réduire la collecte de bandes dessinées? Le même principe s’applique au jeu de cartes Magic the Gathering. Sera-t-il aussi populaire qu’il l’était? Sera-t-il plus populaire en raison de l’impossibilité d’obtenir de nouvelles cartes pendant un certain temps? Ou les joueurs de Magic vont-ils continuer ou ne pourront-ils pas se permettre ce passe-temps? Je souhaite connaître les réponses à ces questions. Si je le faisais, je saurais si simplement laisser mon magasin fermer est la bonne chose à faire. Je m’inquiète d’aller pendant des mois sans perdre d’argent pour rouvrir à une demande lamentable. Ce serait un coup de pied dans le cul, perdre des milliers de dollars pour apprendre que trop de gens ont perdu leur emploi ou ont du mal à garder une entreprise ouverte.

Comme je l’ai dit mardi m’a donné de l’espoir. C’était super de voir des gens que je n’avais pas vus depuis environ un mois. Je m’attendais à un taux de participation beaucoup plus bas en raison de commencer à faire du battage publicitaire mardi seulement la veille. J’attendais de voir ce que le gouverneur allait annoncer lundi. Je me demandais si le 1er mai nous pourrions avoir un nombre limité de clients dans le magasin. Je n’ai pas vu venir ce qui avait été annoncé. Entrer et sortir de la porte si souvent mardi m’a fait penser au moins que je fais de l’exercice. Un client a même dit qu’il était heureux d’avoir à nouveau publié DC de nouvelles bandes dessinées parce qu’il sortait de l’habitude, ce qui l’a maintenant ramené.

Diamond a annoncé que le 20 mai serait le retour de l’envoi de nouvelles bandes dessinées hebdomadaires. Voilà de bonnes nouvelles! Je crois que le marché de la bande dessinée peut facilement gérer plusieurs fournisseurs de bandes dessinées. DC continuera-t-il à faire fonctionner ses deux fournisseurs alors que les choses redeviennent normales? Dans les prochains mois, nous le saurons.

Plusieurs personnes m’avaient posé des questions sur le magasin. De combien de problèmes s’agit-il? Lorsqu’on me le demande, j’essaie de donner une réponse aussi honnête que possible. Il y a eu des fermetures de discussions en raison du virus qui pourrait durer un an. Ce serait un pont trop loin pour nous. Imaginez Noël avec de nombreux magasins fermés, ce serait une saison de magasinage lugubre. Les choses changent si rapidement et le plus grand défi est l’inconnu pour nous. Quand les entreprises pourront-elles commencer à revenir à la normale? Combien de temps vais-je avoir une entreprise qui est une unité de stockage coûteuse? Comme je l’ai mentionné dans un article précédent, nous sommes à jour avec notre compte Diamond. Nous ne sommes derrière aucun paiement sur quoi que ce soit. Nous n’avons pas reçu d’argent du gouvernement. Je suis peut-être naïf mais je l’ai regardé et j’ai pensé que ça avait l’air compliqué. Je n’avais jamais fait quelque chose comme ça auparavant, je n’avais aucune idée de la durée de tout et pensais que je pourrais simplement utiliser de l’argent quelqu’un d’autre aurait besoin de plus. Certes, j’ai lu sur les entreprises qui ont fini par rapporter de l’argent, je ne pense pas qu’elles étaient censées être en premier lieu. L’argent a été rendu en raison de critiques. Tels que l’équipe de basket-ball des LA Lakers. Ils ont rendu un prêt de secours de 4,6 millions de dollars contre les coronavirus. L’équipe est évaluée à plus de 3 milliards de dollars. Ils prenaient bien de l’argent qui aurait pu aider des entreprises moins fortunées. C’est beaucoup de cupidité.

Pour moi, les choses commencent à s’améliorer. Il y a enfin des lueurs d’espoir mais encore des inconnues dans le futur. Certains éditeurs peuvent être trop endommagés après tout cela pour récupérer. DC sort ses bandes dessinées. Diamond Comics revient à l’expédition hebdomadaire en mai. Mes clients ont beaucoup aidé mes perspectives en étant simplement eux. S’ils peuvent persévérer et rester positifs, moi aussi.

