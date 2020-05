Date de sortie de la saison 3 de Manifest, détail du casting et de l’intrigue

– Publicité –



La saison 3 du manifeste a été annoncée, nous avons sa distribution, son intrigue et d’autres informations. Manifest est un spectacle américain surnaturel. L’émission est dirigée par Jeff Rake et avec Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J. R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina et Parveen Kaur.

La deuxième saison de l’émission est sortie au Royaume-Uni et aux États-Unis après deux longues années d’attente et s’est terminée le 7 avril.e. Les fans sont tellement excités qu’ils demandent déjà la troisième édition de l’émission.

Le spectacle qui tourne autour du groupe de passagers décédé lorsque le vol 828 Jamaïque vers New York a dû faire face à de graves mouvements instables dans les airs. Et maintenant, alors qu’ils se restaurent dans la vie présente, ils découvrent et concentrent la façon de vivre la vie. Voici donc les détails de la saison 3.

Saison 3: est-ce confirmé?

Il n’y a pas d’annonce officielle par NBC concernant la troisième saison mais depuis les fans ont apprécié le spectacle et maintenant les fans ont demandé la saison prochaine. On peut donc s’attendre à ce qu’il y ait également la troisième saison. Nous pouvons simplement attendre une annonce officielle de NBC.

Terrain de la saison 3

Il n’y a pas d’informations appropriées sur ce que sera l’intrigue de la saison 3. Mais comme l’indique le fabricant Josh Dallas, certains visages reviendront dans la troisième saison. En outre, de nombreuses autres choses, de nombreuses autres connexions comme les relations entre Michaela et Ben seront affichées au cours de la prochaine saison. Il existe diverses possibilités liées à l’intrigue qui peuvent être représentées dans la troisième saison, la saison 2 se terminant sur une note très passionnante.

Il y a une possibilité que la saison trois aura 13 à 14 épisodes car dans la deuxième saison il y avait 13 épisodes et dans la première saison de Manifest, il y avait 16 épisodes.

Depuis, il n’y a pas d’annonce officielle de NBC concernant la relance de la troisième saison. Donc, le casting de la troisième saison ne peut pas être supposé. Mais, les fans peuvent s’attendre à certains des visages similaires de la saison 3.

Cast de la saison 3

Comme Melissa Roxburgh comme Michaela Stone, Ariana Jalia joue un Michaela plus jeune, Josh Dallas comme Ben Stone, Athena Karkanis comme Grace Stone, JR Ramirez comme Jared Vasquez, Luna Blaise comme Olive Stone, Jack Messina comme Cal Stone, Parveen Kaur comme Saanvi Bahl , Matt Long comme Zeke Landon.

Date de sortie de la saison 3 de Manifest

Il n’y a aucune information concernant la date de sortie de la saison 3 pour l’instant car il n’y a eu aucune annonce officielle par NBC concernant l’avenir de la série. Mais si la saison 3 sera annoncée, elle sortira vers le milieu de 2021.

L’émission est diffusée en continu sur le site officiel de NBC NBC.com, Amazon Prime, vous pouvez aller regarder les deux saisons précédentes sur la plate-forme, jusqu’au moment où une annonce officielle est faite concernant la saison 3.

