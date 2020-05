Star Wars Day 2020: derniers événements, spectacles, salutations, offres et autres détails

– Publicité –



Le Star Wars Day 2020 (alias Might the 4th) est presque arrivé, il est donc temps d’observer cette galaxie de très loin. le « vacances » est un jeu de mots sur la phrase « Que la force soit avec toi » et a été lancé par des passionnés. Il a maintenant été adopté par Lucasfilm et son propriétaire Disney, il y en a donc à la fois officiel et non officiel en l’honneur de Star Wars.

Avec la mise en quarantaine et les politiques sociales en vigueur, ces événements n’auront pas lieu, bien que Disney ait commencé à observer le Star Wars Day dans ses parcs à thème en 2013. Au contraire, le Star Wars Day sera célébré à distance, ce qui est beaucoup plus facile aujourd’hui avec Disney Plus .

Certains fans célèbrent également le lendemain, 5 mai, une partie de la Cinquième (une pièce sur le titre du film La vengeance des Sith). D’autres le reconnaissent plutôt le 6 mai, vengeance du sixième. Chaque jour célèbre les seigneurs Sith et les méchants de la franchise Star Wars, par opposition aux Jedi.

Jour 2020 quelles célébrations ont lieu? Découvrez toutes les choses que vous pouvez voir et faire. Que le 4 soit avec vous!

Films et émissions de Star Wars Day à regarder

Disney Plus devient enfin Star Wars: The Rise of Skywalker le 4 mai, ce qui signifie que les neuf films de la saga Star Wars Skywalker seront probablement accessibles pour regarder la commande. Pour plus de Star Wars sur Disney Plus, vous pouvez observer Rogue One; cependant, Solo: A Star Wars Story ne sera pas disponible avant le 9 juillet, en raison des prix des licences préalables (vous pouvez cependant le regarder sur Netflix).

La série animée la plus acclamée conclut le voyage d’Ahsoka Tano. Dans l’épisode, l’empereur Palpatine a livré l’Ordre 66, qui visait à effacer l’Ordre Jedi. Ahsoka a vécu (comme nous le savions déjà dans Star Wars: Rebels). Mais où elle va d’ici, c’est le grand mystère qui reste. Mais les rumeurs sur The Mandalorian an 2 indiquent qu’elle croisera un jour le chasseur de primes et son enfant.

Une toute nouvelle docusérie en coulisses raconte la création de The Mandalorian, la toute première série télévisée Star Wars en direct (et bien sûr, les moyens d’introduire Baby Yoda dans l’univers et dans nos cœurs). Comprendra les commentaires de Gina Carano et des célébrités Pedro Pascal en plus des réalisateurs. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

La production de George Lucas est désormais un phénomène mondial durable. Si vous souhaitez en savoir plus sur la création de Star Wars et son héritage, il existe de nombreux documentaires à voir. Disney Plus diffuse Empire of Dreams: L’histoire de la trilogie Star Wars. Et pour un regard fascinant sur la façon dont les jouets Star Wars à impression d’argent ont commencé, voir l’épisode The Toys That Made Us Star Wars sur Netflix.

Star Wars Day 2020: événements Star Wars Day à célébrer

Créez des ensembles Star Wars LEGO

Recréez l’univers Star Wars à la maison en utilisant les meilleurs ensembles Star Wars LEGO, qui ne comprennent pas seulement un (mais deux) Baby Yodas.

Jouer aux jeux vidéo Star Wars

Star Wars Jedi: Fallen Order est officiellement un grand jeu – imaginatif, inventif et agréable – et a fait notre liste des meilleurs jeux PS4. Le sport met en vedette Cal Kestis: un Jedi Padawan qui a réussi à survivre à l’Ordre 66 dans l’épisode III. EA peut également vous apporter la dernière mise à niveau de contenu importante de son jeu de tir en ligne préféré Star Wars Battlefront II, et des classiques tels que Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast et Star Wars: Jedi Academy sont disponibles sur Nintendo Switch.

Créer des objets d’artisanat Star Wars

StarWars.com comprend de nombreux objets d’artisanat mignons et amusants, des aimants mandaloriens bricolage à des activités de peinture sur pierre Chewie et Porgs, en passant par des jouets sur le thème de Star Wars.

Star Wars Day 2020: organisez une célébration électronique de la Journée Star Wars

Si vous ne pouvez pas voir vos amis, vous pouvez toujours observer le zoom à distance sur Zoom. La vraie question est de savoir lequel des fonds d’écran Star Wars Zoom vous devez utiliser: Hoth, Tatooine ou le Millennium Falcon?

Bonnes affaires sur le Star Wars Day

Il est maintenant beaucoup moins cher d’avoir les 9 épisodes de cette saga Star Wars Skywalker que d’habitude. Oui, pour ceux qui veulent posséder des copies électroniques (en plus ou au lieu d’utiliser Disney Plus), la boutique Google Play libère 90 $ sur les versions 4K de leur Skywalker Saga, ce qui la ramène à 79 $ (au lieu de 169 $). Les films sont à moitié prix, si vous souhaitez choisir des films Star Wars que vous reconnaissez.

Au moment de la publication, Lego comprend deux bonnes affaires pour la Journée de la Guerre des étoiles (bien que certains ensembles Star Wars Lego soient en vente). Commençant le vendredi de la force (1er mai) et se terminant le jour de Star Wars lui-même, tous les achats de Lego Star Wars de plus de 75 $ obtiennent un ensemble de scènes de bataille exclusif Death Star II (qui a un PDSF de 14,99 $), se terminent par A-wing et TIE Interceptor . Les associés VIP Lego (un abonnement gratuit) peuvent également faire des points VIP doubles sur les achats effectués au cours de ces quatre jours.

Vous pouvez l’obtenir, au cas où vous n’auriez pas encore joué au jeu Star Wars. Amazon a facturé les codes de téléchargement électronique de Star Wars Jedi: Fallen Order sur PC (pour échange sur Origin) à la moitié du prix, à 30 $ (contre les 60 $ initiaux. Encore mieux, Star Wars Battlefront II est à seulement 5,99 $ sur Origin , ou 15,99 $ si vous voulez l’édition Celebration avec beaucoup d’articles décoratifs supplémentaires.

