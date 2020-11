L’illusionniste Uri Geller autorisera à nouveau l’impression des cartes Pokémon Kadabra après près de 20 ans

Presque exactement 20 ans après que l’artiste et illusionniste Uri Geller ait initialement poursuivi Nintendo en affirmant que l’espèce Pokémon Kadabra était une utilisation non autorisée de son identité, il a maintenant décidé de lever l’interdiction et d’autoriser l’impression de nouvelles cartes Kadabra.

À l’origine, Geller avait poursuivi Nintendo pour environ 60 millions d’euros parce que le Pokémon de type Psychique Kadabra l’avait référencé de plusieurs manières, comme la façon dont il portait et pliait des cuillères avec son esprit, ce qu’il était connu pour faire.

Il y avait une certaine vérité dans ses affirmations, car en dehors de l’utilisation de la cuillère et du typage psychique, le katakana japonais pour le nom de Kadabra, ユ ン ゲ ラ ー, est très similaire à ce à quoi le propre nom de Geller ressemblerait en japonais, ユ リ ゲ ラ ー. Game Freak a également utilisé la ressemblance d’acteurs et d’artistes martiaux Jackie Chan et Bruce Lee comme références pour le duo de type Fighting Hitmonchan et Hitmonlee, donc ce n’était pas si difficile de voir d’où venait Geller.

Geller a également affirmé à l’origine que l’étoile sur le front de Kadabra et les motifs sur tout son corps étaient une forme de symbolisme nazi.

«Nintendo m’a transformé en un mal, occulte Pokémon personnage », a déclaré Geller à la BBC en 2000.« Nintendo a volé mon identité en utilisant mon nom et mon image de signature. Je veux dire au monde avant le début des fêtes de fin d’année que je n’ai rien à voir avec ces personnages violents.

Il a été confirmé plus tard que Nintendo et The Pokémon Company n’imprimeraient plus Pokémon Cartes à échanger avec Kadabra dessus, bien que le Pokémon apparaisse toujours dans les jeux. La dernière carte Kadabra a été publiée en 2003 dans le cadre du set final Wizards of the Coast pour la série TCG, Skyridge.

Geller a confirmé dans un e-mail à la publication d’informations sur les jeux TheGamer, qu’il avait contacté Nintendo pour obtenir la levée de l’interdiction.

« En raison du volume énorme de courriels que je reçois toujours me suppliant d’autoriser Nintendo à ramener Kadabra / Yungeller, j’ai envoyé une lettre au président de Nintendo lui donnant l’autorisation de relancer Uri Geller Kadabra / Yungeller dans le monde entier », a déclaré Geller à Le joueur.

Depuis l’interdiction, Abra a tendance à évoluer directement vers Alakazam dans le TCG, ou l’évolution finale se voit attribuer une carte spéciale, telle que l’Alakazam V récemment sorti, pour contourner la deuxième étape manquante.

Non seulement cela marque la fin de l’interdiction, mais si Nintendo décide de recommencer à inclure Kadabra dans d’autres médias, nous pourrions voir le type Psychic revenir à l’anime pour la première fois depuis 2006 également.

Cela ressemble également au-delà des fans qui auraient tendu la main et lui demanderaient d’autoriser à nouveau Kadabra à être imprimé sur des cartes, la récente montée en popularité du classique Pokémon semble avoir attiré son attention lorsqu’il mentionne que Kadabra pourrait désormais être «l’une des cartes les plus rares».