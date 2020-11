Une personne sur six envisage de se fier aux cartes de crédit ou aux prêts sur salaire pour payer sa folie de Noël

Un Écossais sur six prévoit de payer pour Noël en s’endettant cette année, selon un nouveau sondage, et environ 16% des personnes interrogées ont déclaré utiliser des services tels que les prêts sur salaire, les découverts ou les cartes de crédit pour couvrir les coûts de la Le sondage, réalisé par YouGov, a révélé que 13% prévoient de payer pour la saison des fêtes par carte de crédit, découverts consentis ou prêts garantis, tandis que 3% ont l’intention d’utiliser des prêts sur salaire, Les découverts non convenus, ou acheter maintenant, payer les produits plus tard.Cependant, près de la moitié des Ecossais prévoient de dépenser moins à Noël que l’année dernière, selon le Research for Citizens Advice Scotland (CAS) .Seulement 5% des personnes interrogées ont l’intention de passer plus à Noël.Une année difficile Parmi ceux qui prévoient de dépenser plus, 41% le font pour que leur famille se sente mieux après une année difficile, tandis que 18% le font pour se sentir mieux. un sur 10 (13 pour cent) le font pour compenser le fait de ne pas avoir de vacances cette année.Une personne sur 20 prévoit de dépenser plus cette année que d’habitude (Photo: Matthew Horwood / Getty) La SCS a exhorté les gens à ne pas dépenser plus que ce qu’ils peuvent se permettre pour éviter un La porte-parole de la santé financière de la SCA, Sarah-Jayne Dunn, a déclaré: «Ce sondage montre que près de la moitié des Ecossais prévoient de dépenser moins cette année, signe de l’impact financier de Covid sur les budgets des ménages «Malgré cela, un nombre important de personnes prévoient encore de contracter une forme de dette pour payer leurs fêtes de fin d’année. Et notre crainte est que beaucoup d’autres finissent par le faire, même si ce n’est pas leur intention maintenant. «Ce sera un Noël pas comme les autres, et étant donné l’année que nous avons eue, il est compréhensible que les gens ressentent le besoin d’en finir. – dépenser pour rattraper ce qui a été une année misérable pour beaucoup. »Mais nous voulons vraiment inciter les gens à ne pas tomber dans ce piège. Une nouvelle année noyée dans la dette ne fera qu’aggraver les choses. »Dépenses excessives Elle a ajouté:« Il est vraiment important que les gens se rendent compte que les dépenses excessives maintenant pourraient signifier que vous vous exposez à une dette de crise pour la nouvelle année. Et une fois que vous êtes endetté, cela peut devenir incontrôlable si rapidement, ce qui aggrave encore votre situation financière et a un impact sur votre santé mentale. L’organisme de bienfaisance encourage les gens à visiter son outil Money Map en ligne récemment lancé à l’adresse http://www.moneymap.scot, qui propose un tour d’horizon des options pour améliorer leurs revenus et réduire leur coût de la vie. des conseils sur la budgétisation.Le sondage auprès de 1862 adultes écossais a été réalisé entre le 19 octobre et le 2 novembre.