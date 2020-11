FC Augsburg – Sport-Club Freiburg 1: 1: la bataille de relégation approche! La SCF a raté une pause au FCA

Le SC Freiburg n’a pas non plus pu arrêter la tendance à la baisse à Augsbourg. Malgré une avance, il n’y a encore eu aucun trio au final.

Christian Streich a rapidement disparu dans les catacombes. L’entraîneur-chef du SC Freiburg avait tant espéré une pause au FC Augsburg, mais le résultat final n’était que de 1: 1 (0: 0).

Les hommes farceurs sont restés sans victoire depuis huit matchs. Les joueurs de Fribourg se sont rassemblés au cercle central après le coup de sifflet final, semblaient un peu perdus et ne savaient pas vraiment s’ils devraient être heureux du seul contre ou ennuyés du succès manqué avec les Souabes.

Vincenzo Grifo a mis à juste titre Fribourg en tête avec son troisième but de la saison (64e), mais Ruben Vargas a égalisé après une frappe déviée (80e) dans les phases finales.

« Non, » répondit Grifo à Ciel la question de savoir s’il était satisfait d’un point, « nous obtenons un autre objectif » point, point « , même si nous pouvons être satisfaits de la performance. » Avec seulement sept compteurs, le onze farce est coincé dans la cave de la table.

« Jeu difficile »: le FC Augsbourg et Fribourg se neutralisent

Il y avait aussi des visages plus heureux dans le camp FCA. « Ce fut un match difficile, les deux équipes se sont neutralisées avec leur bon jeu de position », a déclaré Stefan Reuter, directeur général d’Augsbourg. Ciel. Le point n’était pas non plus le grand succès pour les hôtes, mais la FCA pourrait mieux vivre avec.

Dans la course, Streich avait exigé un « visage différent » de son équipe, après avoir concédé dix buts lors des trois matchs précédents. Comparé au faible 1: 3 contre le FSV Mainz 05, qui n’avait pas été gagné jusque-là, l’entraîneur du SC a beaucoup tourné et a changé ses onze de départ à quatre positions. L’entraîneur de la FCA Heiko Herrlich n’a eu qu’à remplacer Alfred Finnbogason, blessé à la cheville, par Andre Hahn.

À Augsbourg, l’équipe de Fribourg a systématiquement mis en œuvre les instructions de son entraîneur dans la phase initiale. Des duels robustes et une stabilité défensive des deux côtés ont caractérisé la première mi-temps. Aucune des deux équipes n’a pris le dernier risque dans un premier temps, à proximité de la surface de réparation, l’idée brillante ou la précision des passes manquaient généralement.

Fribourg a enregistré un léger surpoids, mais les scènes de la zone de pénalité sont restées rares. Après le changement de camp, les Augsbourg auparavant inoffensifs se sont montrés beaucoup plus courageux. Une tête de Hahn, qui, comme Rani Khedira, a disputé son 100e match de Bundesliga pour la FCA, est passée à un cheveu d’une position de hors-jeu.

Augsbourg bénéficie d’un tir dévié

D’autre part, le débutant à onze de départ Ermedin Demirovic a trébuché une contre-chance prometteuse pour Fribourg. Peu de temps après, les invités se sont récompensés avec la visite. Nicolas Höfler à son 200e match de compétition pour le SC a servi Grifo après un solide solo avec un centre parfait, qui de près n’a donné à Rafal Gikiewicz aucune chance dans le but d’Augsbourg.

Le remplaçant Michael Gregoritsch avait égalisé les hôtes sur le pied avec une volée déviée après un corner (75e). Cela a été réalisé peu de temps après par Vargas, qui a frappé d’un tir dévié par Jonathan Schmid.

FC Augsburg – SC Freiburg: Les alignements

Augsbourg: Gikiewicz – Gumny (46e juge), Gouweleeuw, Uduokhai, Iago – Khedira (73e Gregoritsch), Strobl – Caligiuri, Vargas – Niederlechner (82e Gruezo), Hahn. – Formateur: génial

Fribourg: Florian Müller – Lienhart, Schlotterbeck, Gulde (83e Heintz) – Schmid, Santamaria, Höfler, Günter – Höler, Demirovic (58e Petersen), Grifo. – Entraîneur: Prank