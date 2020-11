Ligue des Nations inutile? C’est pourquoi une victoire aurait doublé la valeur pour l’équipe ÖFB

La Ligue des Nations est souvent considérée comme une compétition moins sensée. La compétition nationale a définitivement sa valeur, en particulier pour l’équipe nationale autrichienne. En cas de victoire de groupe, la sélection de l’ÖFB passerait en Ligue A, ce qui garantirait au moins six duels avec des adversaires de haut niveau. Le nouveau tournoi a également réduit massivement le nombre de matchs amicaux.

La possible porte dérobée à la Coupe du monde 2022 au Qatar est probablement encore plus importante d’un point de vue national. Pour le tour final, l’Europe dispose de 13 places de départ, dont dix vont aux vainqueurs des dix groupes de qualification qui seront tirés au sort le 7 décembre à Zurich.

Les dix finalistes du groupe de qualification et les deux meilleurs vainqueurs de groupe de la Ligue des Nations, qui n’ont pas terminé aux deux premières places des qualifications pour la Coupe du monde, jouent pour les trois billets restants. L’ordre des meilleurs vainqueurs de groupe de la Ligue des Nations est initialement déterminé par l’affiliation à la ligue, c’est-à-dire que le premier d’une poule de la Ligue A est automatiquement classé avant un vainqueur de la Ligue B, même si ce dernier devrait avoir plus de points dans le compte. La comparaison des points ou, si nécessaire, la différence de buts n’est efficace que pour les équipes d’une même ligue.

Barrages pour la Coupe du monde 2022

Ce règlement pourrait porter ses fruits pour l’équipe de l’ÖFB dès que la qualification pour la Coupe du monde en 2021 est troisième ou pire, mais a remporté le groupe de la Ligue des Nations. Si, par exemple, les vainqueurs de groupe respectifs de la Ligue A et deux vainqueurs de la Ligue B se retrouvent dans les deux premiers de la qualification pour la Coupe du monde, ce qui n’est pas un scénario irréaliste, l’Autriche serait en barrage pour la Coupe du monde.

Dans ce barrage entre les deux équipes issues de la Ligue des Nations et des dix éliminatoires de la Coupe du monde, les douze équipes seront réparties en trois parcours, chacun disputant deux manches (demi-finales et finale) en une seule rencontre. Les trois vainqueurs sont qualifiés pour le championnat du monde.

La sélection de l’ÖFB est en avance sur ses derniers matchs de Ligue B Groupe 1 dimanche contre l’Irlande du Nord et mercredi contre la Norvège à Vienne en raison du duel direct qu’ils ont remporté devant les Norvégiens du même point. Avec une victoire contre la Norvège, David Alaba and Co. aurait fixé la première place quel que soit le résultat contre l’Irlande du Nord. Si les Autrichiens réussissaient contre la Norvège, un point suffirait.