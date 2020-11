Thor 4: Comment le casting de Chris Pratt affectera-t-il les Gardiens de la Galaxie 3?

Maintenant que l’implication de Pratt est confirmée, il semble plus probable que d’autres Gardiens se manifestent également. L’idée de Thor: l’amour et le tonnerre Le réalisateur / scénariste Taika Waititi avoir la chance de combiner son sens de l’humour décalé et absurde avec les membres les plus farfelus des Gardiens semble être une trop bonne opportunité pour le cinéaste ou Marvel de laisser passer, n’est-ce pas?

Waititi a réinventé le Thor franchise avec 2017 Thou: Ragnarok, ajoutant plus d’humour et de bizarrerie générale à une série qui s’était prise un peu trop au sérieux dans ses deux premiers opus, tout en donnant au film une palette visuelle colorée, plus psychédélique, basée beaucoup plus directement sur le travail du grand Jack Kirby.

Ajouter les Gardiens au mélange augmentera probablement l’étrangeté, mais cela soulève également une question intéressante: sera-t-il demandé à James Gunn de contribuer? Gunn a aidé avec le dialogue pour les Gardiens sur Avengers: guerre à l’infini, et puisque quoi que fasse l’équipe Thor: l’amour et le tonnerre servira d’introduction pour le propre de Gunn Les gardiens de la galaxie Vol. 3, il serait peut-être logique que Waititi le convoque pour certaines consultations.

Le dernier aspect intéressant de tout cela est que Marvel semble poursuivre sa tradition des dernières années d’augmenter la taille et l’importance de ses croisements de personnages. À l’exception du Avengers films et Captain America: guerre civile – qui, avouons-le, était Avengers 2.5 – la plupart des croisements MCU ont été assez limités à de brefs camées ou à des séquences de mi-crédits.

Cela a changé en 2017, Iron Man de Robert Downey Jr. jouant un rôle important dans Spider-Man: retour à la maison et Hulk de Mark Ruffalo, un joueur vedette de Thor: Ragnarok. En plus de voir les Gardiens dans Thor: l’amour et le tonnerre, La phase 4 de Marvel amènera également Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) dans Docteur Strange dans le multivers de la folie tandis que le Sorcier Suprême lui-même (Benedict Cumberbatch) devrait apparaître dans le troisième Homme araignée film.

Partager : Tweet