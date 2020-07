Ligue des champions et Ligue Europa : Le calendrier

Ne manquez pas toutes les dates clés des huitièmes de finale et des « Final 8 » de la Ligue des champions et de la Ligue Europa qui pourront être suivis sur RMC Sport.

La date prévue du « Final 8 » de la ligue des champions 2019-2020 sera du 12 au 23 août prochain à Lisbonne, si les dates programmées pour les derniers huitièmes de finale seront les 7 et 8 août. Quant à la Ligue Europa, le format sera similaire, mais les matches se passeront tous dans les quatre villes de l’Allemagne : Duisbourg, Gelsenkirchen, Düsseldorf, et Cologne (où la finale se déroulera).Le tirage au sort sera programmé à Nyon, mais l’heure n’est pas encore sortie.

Programme tirage au sort

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions se passera le 10 juillet prochain, suivi dans l’appui du tirage au sort des demi-finales, du coup, cela va permettre de connaitre le tableau final de la C1. Et pour la Ligue Europa, le tirage au sort des quarts de finale sera aussi exécuté dans la foulée comme les demi-finales.

Programme des huitièmes de finales

Ligue des champions

À part les quatre équipes qui sont déjà qualifiées pour les quarts de finale (le PSG, l’Atletico Madrid, l’Atalanta Bergame et Leipzig), il reste encore quatre autres équipes qui doivent se battre pour avoir leurs billets de passage. Les matches retour des huitièmes de finale comprennent :

Naples – Barcelone / Lyon – Turin / Bayern Munich – Chelsea / Real Madrid – Manchester City

Ces matches seront réalisés à Lisbonne les 7 et 8 août prochains.

Ligue Europa

Pour les quarts de finale, aucune équipe n’est encore qualifiée vu qu’aucun match retour n’a pas encore eu lieu. De plus, quatre équipes n’ont pas encore effectué leur match aller: Getafe, Inter Milan et Rome, FC Séville. À cause de cette situation, ces équipes se disputeront pour un match « simple ». Pour les huitièmes de finale, les matches se réaliseront en Allemagne les 5 et 6 août.

Programme des quarts de finale

Ligue des champions

Les quarts de finale de la Ligue des champions se joueront les 12, 13, 14 et 15 août à 21h00.

Ligue Europa

Les quarts de finale de la Ligue Europa se réaliseront les 10 et 11 août à 18h55 ou 21h00.

Programme des demi-finales

Ligue des champions

Les demi-finales de la Ligue des champions seront effectuées les 18 et 19 août.

Ligue Europa

Les demi-finales de la Ligue Europa se joueront les 16 et 17 août.

Programme des finales

Ligue des champions

La finale de la Ligue des champions 2019-2020 sera le samedi 23 août à 21h00 à l’Estadio do Sport Lisboa e Benfica de Lisbonne.

Ligue Europa

La finale de la Ligue Europa 2019-2020 se jouera le jeudi 21 août à 21h00 au RheinEnergieStadion de Cologne.