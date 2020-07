La première étape de la relégation entre le Werder Brême et le 1. Heidenheim arrive ! Vous ne voulez pas manquer le jeu et le suivre en direct ? Nous vous expliquerons comment cela fonctionne.

Werder Brême – 1- FC Heidenheim : lieu, date, saison

Le match aller de relégation entre le Werder Brême et le 1. Heidenheim a lieu jeudi 2 juillet. Le coup d’envoi est à 20h30 au Weser Stadium de Brême. Les matchs de relégation se jouent également sans spectateurs.

Werder Bremen – 1. FC Heidenheim : comment regarder la relégation de la Bundesliga en direct ?

Les matchs de relégation entre le Werder Brême et Heidenheim ne sont pas diffusés sur la télévision gratuite. Aussi à Ciel les jeux ne seront pas affichés. Les deux matchs de relégation sont en cours DAZN montré. Le service de streaming a obtenu les droits de diffusion de la relégation cette saison.

Voici les informations les plus importantes sur le transfert du match aller entre Brême et Heidenheim :

Rapport préliminaire : 20 h 15

: 20 h 15 Modérateur : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe commentateur : Levier Uli

: Levier Uli expert : Ralph Gunesch

: Ralph Gunesch le coup d’envoi: 20h30

Le service de streaming aussi Amazon Prime Video le match aller sera diffusé.

DAZN offre en plus des quatre matchs de relégation (Bundesliga – 2. Liga et 2. Liga – 3. Liga) également des moments forts de tous les matchs de Bundesliga et des matchs de plusieurs ligues européennes, dont la Liga espagnole, la Serie A italienne et la Ligue 1 française, en direct et en Connexion pleine longueur sur appel.

Werder Bremen – 1. FC Heidenheim dans le téléscripteur en direct

Pour ceux qui ne peuvent pas suivre le jeu dans l’image animée qui offre SPOX un téléscripteur en direct gratuit. Vous êtes assuré de ne pas manquer une scène de jeu importante.

Werder Bremen – 1. FC Heidenheim : formation

Werder Bremen : Pavlenka – Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl – Bargfrede – M. Eggestein, Klaassen – Osako – Füllkrug, Rashica

1. FC Heidenheim : Müller – Busch, Mainka, Beermann, Föhrenbach – Dorsch, Griesbeck, kerschbaumer, Thomalla – Otto, Kleindienst

Relégation en Bundesliga : les résultats des dernières années

Jusqu’à présent, l’équipe de deuxième division n’a remporté que trois fois en onze ans de relégation. Les Heidenheimer peuvent-ils faire le miracle?

an Club de Bundesliga Deuxième division Premiere jambe Deuxième jambe 2019 VfB Stuttgart Union Berlin 1: 1 0: 0 2018 VfL Wolfsburg Holstein Kiel 3: 1 dix 2017 VfL Wolfsburg Eintracht Braunschweig dix dix 2016 Eintracht Frankfurt 1. FC Nuremberg 1: 1 dix 2015 Hamburger SV Karlsruher SC 1: 1 2: 1 N / A 2014 Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth 0: 0 1: 1 2013 TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Kaiserslautern 3: 1 2: 1 2012 Hertha BSC Fortuna Dusseldorf 1: 2 2: 2 2011 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum dix 1: 1 2010 1. FC Nuremberg FC Augsburg dix 2: 2 2009 Energie Cottbus 1. FC Nuremberg 0: 3 0: 2