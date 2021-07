Où a été tourné Old ? Sur quelle île a eu lieu le tournage du film de M. Night Shyamalan ?

Dirigé par le cinéaste reconnu M. Night Shyamalan, Old est un thriller surnaturel qui se déroule sur une plage privée luxuriante où une famille en vacances découvre bientôt qu’ils vieillissent tous rapidement. La plage surnaturelle sur laquelle ils se trouvent réduit en quelque sorte leur vie à un seul jour, rendant le film en proie à une terreur philosophique. Il s’inspire de la bande-dessinée de Pierre Oscar Levy et Frederik Peeters intitulé Château de sable.

Connu pour son horreur décalée, M. Night Shyamalan et l’équipe ont passé un temps considérable à chercher les lieux parfaits pour ce film afin de correspondre à la vision du réalisateur. Le film marque également la première fois que le cinéaste ne tourne pas une seule scène à Philadelphie, en Pennsylvanie, sa ville natale. Vous vous demandez où ils ont finalement donné vie à Old ? Nous avons tout ce dont vous avez besoin !

Lieux de tournage du film Old

Old a été tourné en grande partie en République dominicaine. La région des Caraïbes où se trouve le pays est mondialement connue pour ses côtes spectaculaires et c’est là que l’équipe de tournage a finalement trouvé les endroits parfaits pour tourner le film. Outre les ouragans qui surviennent occasionnellement dans la région, l’équipe de production a été confrontée à des complications dues à la pandémie de Covid-19 qui ont nécessité le respect de directives sanitaires strictes. La photographie principale a commencé le 26 septembre 2020 et s’est terminée le 15 novembre 2020. Regardons de plus près les endroits spécifiques où « Old » a été tourné !

Samana, République dominicaine

La plage sur laquelle la plupart du film a été tourné en extérieur est la plage Playa El Valle, dans la province de la péninsule de Samaná, à l’est de la République dominicaine. La plage elle-même se trouve sur la côte de l’océan Atlantique et est flanquée de montagnes luxuriantes de chaque côté. La beauté naturelle de la plage rend ses aspects surnaturels d’autant plus sinistres.

La production était une affaire compliquée, et M. Night Shyamalan l’a qualifié de cauchemar logistique d’autant plus intimidant que le tournage a eu lieu pendant la saison des ouragans dans les Caraïbes. Combiné au fait que non seulement l’éclairage naturel mais aussi les marées et le niveau d’eau sur la plage devaient être pris en compte, l’équipe filmait chaque jour des scènes du début du scénario le matin et de la fin du scénario la nuit.

Dans un clip vidéo en coulisses partagé sur le compte Twitter officiel du film, le réalisateur a décrit la construction d’un mur massif qui devait être utilisé pour le tournage. Peu de temps après sa construction, il a été gravement endommagé par un ouragan. Cependant, il semble que tous les efforts en valaient la peine, car la plage de Playa El Valle correspondait bien à la vision de M. Night pour le cadre principal du film.

Autres endroits en République dominicaine

Outre la plage, une partie de la production a également été réalisée dans les studios Pinewood de la République dominicaine, situés dans la ville balnéaire de Juan Dolio, dans la province de San Pedro de Macoris, dans la région sud de la République dominicaine. Les lots nord et sud des studios sont situés respectivement sur Autovía del Este Km 55 et Autovía del Este Km 64, à environ 40 miles à l’est de la capitale Saint-Domingue.

Le film a également utilisé un complexe de luxe en République dominicaine pour filmer les premières scènes du film lorsque la famille arrive sur son lieu de vacances – Anamika Resort. La station balnéaire et la plage des Caraïbes utilisées pour le tournage sont en fait des remplaçants pour une île au large de la France où se déroule le film.

Me tech scouting with crew for new film! We are just over a week away from shooting. Feel lucky to be telling stories again. pic.twitter.com/HicaoSFwKE — M. Night Shyamalan ⏳ (@MNightShyamalan) September 18, 2020

Old est actuellement à l’affiche dans les salles de cinéma françaises, depuis le mercredi 21 juillet.