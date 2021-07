Dr House : La vraie raison pour laquelle Hugh Laurie utilise une canne pour marcher dans la série médicale

L’une des plus grandes questions que tous les fans se sont posées au sujet du Dr Gregory House a été son utilisation de la canne et ses problèmes de jambes. La série médicale n’en a parlé qu’une seule fois et si vous ne vous en souvenez pas, c’est normal.

Malgré la popularité de la série médicale, Dr house s’est terminé à la mi-2012, il continue malgré tout d’impacter tous les téléspectateurs. Cependant, certains fans ont manqué les raisons pour lesquelles Dr. Grégory House (Hugh Laurie), utilisait une canne pour la plupart des séries.

Quand on regarde Dr house pour la première fois, on ne nous donne pas une explication complète de ce qui est réellement arrivé à la jambe de Gregory et la raison pour laquelle on le voit utiliser une canne presque chaque saison.

Mais, dans l’épisode 21 de la première saison intitulée Cours magistral, nous obtenons enfin le compte rendu complet de la crise cardiaque et des conséquences douloureuses survenues il y a quelques années.

L’épisode nous montre comment son ancienne partenaire Stacy (Sela Ward), agissant en tant que représentant médical de House alors qu’il était dans le coma, a opté pour l’ablation du muscle de sa jambe, House continuant de refuser l’amputation qui devrait lui être faite.

Cette situation a conduit à la colère de House et ils ont finalement fait s’effondrer leur relation, mais Stacy a juste essayé de faire ce qu’il voulait et aussi de trouver un terrain d’entente.

En raison de cette ablation du muscle de sa jambe, il a commencé à ressentir une douleur constante. Ainsi, pour soulager la pression sur cette jambe, on le voit toujours marcher avec une canne, bien que cela ne soulage pas toujours la douleur.

L’une des raisons pour lesquelles House était si choquant pour les téléspectateurs en tant que drame médical était son style unique de montrer l’histoire du personnage et pas seulement un hôpital. Bien que certains fans prétendent que le Dr house est mort dans les derniers épisodes de la série, d’autres aiment rester avec la fin qui a été vue sur les écrans.