La bande-annonce du film Dune dévoile l’univers brutal de science-fiction de Denis Villeneuve

La deuxième bande-annonce de Dune est arrivée. Avec Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson et Zendaya, le film adaptera la première moitié du roman de science-fiction éponyme de Frank Herbert. Le réalisateur Denis Villeneuve, qui a dirigé des films de science-fiction à succès comme Blade Runner : 2049 et Arrival, a déclaré qu’il espérait terminer la deuxième partie de l’histoire dans un film de suivi, bien que celui-ci n’ait pas encore reçu le feu vert. Outre les quatre acteurs principaux, une liste de vedettes complète le casting, dont Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa, Stellan Skarsgård et Charlotte Rampling.

Dune suivra Paul, le fils de Chalamet, fils du Duc Leto, alors que leur famille, la Maison Atreides, quitte la planète Caladan pour prendre la direction de la planète titulaire. Entrant dans un monde de danger sur l’inhospitalier, la Maison Atreides supervisera la production du mélange d’épices, une ressource convoitée dans la galaxie. Cependant, les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être, car la Maison Harkonnen cherche à détruire la Maison Atreides et à s’emparer de la planète Dune. La première bande-annonce de Dune laissait entrevoir la vision de science-fiction brutaliste de Villeneuve et une nouvelle bande-annonce est venue étoffer ce premier aperçu.

Warner Bros. a présenté un nouvel aperçu du film après un événement IMAX spécial qui a dévoilé les dix premières minutes du film. Le clip de trois minutes et demie prend le temps d’établir le vaste monde de science-fiction au centre du film, en commençant par une exposition de Chani, le personnage de Zendaya. Il établit également la relation entre Paul et son père, Duke Leto, et Duncan Idaho (Momoa). Enfin, la bande-annonce s’enfonce dans la vision de science-fiction brutale de Villeneuve, donnant au public un aperçu de l’action.

Dune - Bande-Annonce Officielle (VF) - Denis Villeneuve, Timothée Chalamet

La deuxième bande-annonce semble certainement répondre aux critiques que certains ont formulées à propos de la première bande-annonce, avec plus de couleurs, d’humour et d’action qu’auparavant. Le clip donne également un meilleur aperçu de la méchante Maison Harkonnen de Skarsgård et Bautista, les ennemis mortels de la Maison Atreides et les personnages qui cherchent à prendre la planète Dune aux personnages d’Isaac et Chalamet. Enfin, on peut voir Chalamet à la fin de la bande-annonce avec des yeux bleus brillants, ce que les fans du livre et des adaptations précédentes reconnaîtront instantanément lorsque Paul Atreides s’acclimatera à l’environnement brutal d’Arrakis.

Avec un monde de science-fiction aussi vaste à explorer, l’exposition dans le clip est lourde et il reste à voir comment cela se traduira dans le film. La narration de Chani au début du clip s’apparente au début de l’exposition dans la version 1984 de Dune de David Lynch, montrant qu’il n’y a rien de comparable au monde que le film va établir. Lorsque le Dune de Villeneuve sortira en salles le 15 septembre prochain, il pourrait lui aussi être différent de tout ce que le public a vu depuis longtemps.